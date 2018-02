"Quienes insultan al presidente se equivocan muy feo y debilitan su propia causa"

El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, se refirió al enfrentamiento ocurrido en la tarde de ayer entre el mandatario Tabaré Vázquez y los productores al que calificó de "lamentable".



Sanguinetti consideró que Vázquez tuvo una reacción humana tras escuchar calificativos como "ladrón", "mentiroso" y "corrupto", pero opinó que "todo debió haberse evitado", en declaraciones a Radio Monte Carlo.



"El presidente se suma al debate, y yo humanamente lo entiendo, pero es evidente que no debiera dialogar en ese clima porque nadie puede discutir a los gritos y con insultos. Tendría que decir 'Señores, seguimos otro día, así no'".



Sin embargo Sanguinetti opinó que "quienes salen a insultar al presidente y a agraviar se equivocan muy feo, debilitan su propia causa sin darse cuenta, porque más allá del doctor Vázquez está la institución y eso hay que respetarlo".



El expresidente consideró que esta situación puede servir para recapacitar sobre lo que "no debe hacerse para defender una buena causa".

