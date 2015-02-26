Inspector fallecido hizo turno de 15 horas

El inspector de la Intendencia de Montevideo fallecido el pasado 21 de febrero llevaba 15 horas sobre la moto y el siniestro no fue denunciado al Área de Seguridad Laboral de la IMM por las autoridades, informó ayer El Espectador.

El día del siniestro, el inspector había ingresado a trabajar a las 8 de la mañana, marcó su salida a las 14 horas con 11 minutos y volvió a marcar su ingreso a las 14 horas con 12 minutos, según documentación oficial de la IMM en poder de la radio.

A la hora de su fallecimiento llevaba realizado su turno de seis horas, más 11 horas y media extra, según figura en los documentos y con el aval de sus superiores.

En noviembre había realizado varios turnos de más de 12 horas. El 13 de noviembre trabajó desde las 08:05 a las 14:01 y volvió a ingresar a las 14:02 con salida marcada a las 20:01. Al día siguiente, entró a las 14:09 y salió a las 23:10.

El día 15, marcó tarjeta a las 08:43 y salida a las 22:58. El 20 y 21 de ese mes también hizo turnos de más de 12 horas.

Algo común.

No se trata de un caso aislado. La copia de los ingresos y egresos de otros dos inspectores, elegidos al azar, muestra turnos de 12, 14, 15 y hasta 20 horas de servicio corrido. En muchos de los casos se observa que los inspectores marcan su salida y un minuto más tarde su reingreso.

Inspectores de tránsito de la comuna, consultados por 810 VIVO, dijeron que el promedio de horario diario es de 12 horas y que efectivamente se dan jornadas de 15 y hasta 20 horas.

Según lo que explicaron, no están las 12 horas sobre las motos, sino que alternan con funciones de oficina. No fue el caso del trabajador fallecido, ya que durante el fin de semana no se toman exámenes para el permiso de conducir.

Desde Adeom se indicó que los trabajadores acceden a este tipo de horarios prolongados para mejorar sus ingresos. Marina Acosta, titular de la Comisión de Seguridad Laboral del sindicato, dijo que en función de esta información se convocará a la Comisión de Tránsito. Acosta responsabilizó a las autoridades municipales por la carga horaria que tienen los funcionarios.

Denuncia de ADEOM