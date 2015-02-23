INR dice que no tiene competencia para actuar dentro del Vilardebó

Trabajadores realizan un paro luego que 10 pacientes internados en las áreas de máxima seguridad por ser reclusos, se fugaron ayer tras amenazar al personal con palos y cortes.

El Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Inspector Principal, Luis Mendoza, sostuvo que una vez que la Justicia deriva pacientes al hospital Vilardebó, el instituto "no tiene competencia alguna" sobre los mismos.

Según informó Mendoza al Ministerio del Interior esto implica que el Intituto Nacional de Rehabilitación no hace seguimiento del tratamiento ni tiene personal a cargo para la seguridad ya que "es competencia del centro en el que se encuentra realizando el tratamiento requerido".

En este sentido, la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, afirmó hoy que dialogará con el Poder Judicial para evaluar si existe un vacío legal ya que considera que solo deberían derivar a los presos inimputables y no a los imputables a dicho hospital. "El hospital Vilardebó no es el lugar para determinadas personas con cierta peligrosidad”, sostuvo.

Los trabajadores del hospital Vilardebó iniciaron hoy un paro y desde las 10:30 realizan una asamblea para evaluar los pasos a seguir tras la fuga de 10 pacientes que se produjo ayer sobre el mediodía cuando amenazaron al personal con palos y cortes.

La secretaria general de la Comisión Interna del Hospital Vilardebó Alicia Penén denunció a El País que "todos los días hay una agresión a un compañero" y reclamó por más medidas de seguridad ya que desde septiembre de los reclamos que han efectuado a las autoridades solo les han cumplido con la instalación de un portón.

Mendoza considera que hay que apuntar a la seguridad de todos los reclusos.

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