Inquietud por búsqueda de crudo

Pobladores del este de Paysandú temen impacto negativo de los trabajos de prospección.

Vecinos del este de Paysandú en el límite con Tacuarembó, reclaman que el gobierno informe sobre los trabajos de exploración petrolera que comenzarán en las próximas semanas y de qué forma el eventual hallazgo de hidrocarburos puede modificarles la vida, tanto desde lo ambiental como hasta en lo económico.

El pueblo de Tambores y familias de la zona rural de influencia, quieren saber más de lo que se ha informado oportunamente, sobre todo a partir de rumores que se han instalado sobre lo que puede pasar en el futuro inmediato.

Por esa razón, se reunieron en la sociedad rural Juan Gastelú, en el kilómetro 169,5 de ruta 26, a unos 20 kilómetros de la exploración en cuchilla Del Fuego, sobre Cerro Padilla. El lugar está próximo al cruce de la carretera con el río Queguay Chico en la octava sección de Paysandú, donde esencialmente se desarrolla la explotación ganadera.

Es una zona donde hay lugares que todavía no cuentan con energía eléctrica y el acceso a internet es limitado. Por si fuera poco, transitar algunos largos tramos de ruta 26 que une Paysandú con Tacuarembó, hace que cualquier distancia sea aún mayor. Se está trabajando en la reparación, pero es evidente que se empezó tarde, cuando el pavimento se vio seriamente destruido.

Hasta hace poco por el mal estado de la ruta las ambulancias necesariamente debían hacer un recorrido mucho más largo. Bajaban hasta Trinidad y tomaban por Durazno para llegar a Tacuarembó.

El cónsul argentino en Pay-sandú decidió en verano distribuir volantes a los turistas de su país, advirtiendo del estado de la carretera para quienes optaban por tomarla para llegar a Rivera antes de seguir hacia las costas de Brasil.

Para la sesión ordinaria del concejo municipal, que se reunió allí para escuchar a los vecinos y discutir el asunto, fue imprescindible que el alcalde de Tambores llevara un equipo electrógeno.

Expectativa.

"Vamos a ver qué pasa, el movimiento de maquinaria ha sido grande durante estos días" expresó Alberto Rodríguez de 81 años, instalado en esta zona rural desde 1964. Recuerda que hace tres o cuatro años se realizó el sondeo del área buscando petróleo y algunos llegaron a instalarse en Tambores.

"Ahora llegó la hora de la verdad" dice con acento de frontera, el hombre veterano, sobre un tema que parece no alterarle demasiado la paz con la que vive alejado de todo. Rodríguez fue el encargado de mantener el fogón en el local de la reunión, que además es donde vive.

Ricardo Soares de Lima, alcalde del municipio de Tambores, indicó a El País, que están "semi informados" sobre los trabajos de prospección por parte de un gerente de exploración de Ancap y la propia empresa que hizo una audiencia pública a fines de 2016, a la que asistieron representantes de todos los sectores de la comunidad de 1.500 habitantes ubicada en el límite mismo entre Paysandú y Tacuarembó.

Soares entiende que esa instancia "resultó insuficiente" y por lo tanto cree necesario que el Ministerio de Industria y Ancap "aporten la mayor canti- dad de información posible sobre lo que se está haciendo y en base a eso se genere un debate para después resolver por mayoría, como en toda democracia".

"Vemos que hay una obligación que no se está cumpliendo porque es básico para una comunidad, para los vecinos, saber qué método se está utilizando en las perforaciones y cuáles son los pros y los contras de este tipo de práctica, además del impacto económico y social que puede generarse. La humanidad ha vivido miles de años sin petróleo, pero sin agua no. Entonces, como se habla mucho de contaminación, necesitamos la mayor cantidad de información posible para que el pueblo decida si está a favor o en contra de este tipo de cosas", reflexionó el alcalde.

"La mayor preocupación que tenemos, pero tampoco tengo la certeza, es la posibilidad de extraer hidrocarburo mediante el método de fracking. En Australia y algunos estados de Estados Unidos se ha prohibido por lo contaminante que es", sostuvo Soares. Indicó que el riesgo de contaminación del acuífero Guaraní, "es algo que nos moviliza".

Señaló que algunas autoridades uruguayas "han dicho que no se va a aplicar acá y la empresa en su momento informó que se trata de una perforación de búsqueda. Nos han dicho que el fracking, además de carísimo es casi inviable, pero el casi deja la puerta abierta, porque de casi no se murió nadie como decimos en campaña. La verdad es que no nos termina de quedar claro si pueden llegar a emplearlo" indicó el alcalde que además es un conocido hacendado de la zona.

Su campo es lindero con otro propiedad de Edgardo "Patón" Bauzá, técnico recientemente cesado en la selección argentina de fútbol.

Preocupa a vecinos que se conserve agua.

Natalia Furtado vive en un campo de la zona y no esconde su preocupación. "Por tratarse de un tema absolutamente nuevo para nosotros, tenemos mucha incertidumbre y tratamos de formar una opinión con este tipo de reuniones", indicó la vecina que respondió a la convocatoria formulada por el municipio.

"De vivir toda una vida en el campo y de defender el Uruguay natural, la conservación de los recursos naturales es lo primero que a uno le preocupa sobre todo por la importancia del agua para la vida. Cualquier modificación que se haga va a repercutir en toda la población de la zona" indicó la vecina que observa el probable hallazgo de hidrocarburo "como algo no muy alentador, aunque eso se sabrá más adelante".

Este tipo de encuentros seguirá produciéndose en otras zonas rurales aledañas al área donde se investiga la presencia de hidrocarburo, para conocer la opinión de los vecinos.

Técnica de fracking genera debate.

La compañía Schuepbach, la encargada de los trabajos de búsqueda de hidrocarburos, descartó utilizar la cuestionada técnica de fracking. David Casey, principal ejecutivo de Petrel, accionista mayoritaria de la empresa, explicó a El País que el sistema que se está ejecutando "es enteramente convencional y no hay ningún requerimiento de planes de considerar el fracking que es caro e innecesario".

El tema ha generado inquietud en los movimientos ambientalistas, porque consideran que se puede contaminar las aguas subterráneas y provocar sismos. Las juntas departamentales de Tacuarembó, Salto y Paysandú prohibieron el "fracking".

Víctor Bacchetta integrante de la organización Uruguay libre de megaminería, advierte sobre el contrato firmado por Ancap y las consecuen- cias que puede aparejar el eventual uso de la técnica de frac-king. "Las perforaciones exploratorias no son estrictamente la técnica del fracking porque están orientadas a saber si existe ese recurso de petróleo o gas en la forma convencional o no convencional. Lo que sucede es que estas perforaciones tampoco son neutras o inocentes, y no nos merece la seriedad suficiente el proyectado presentado por la empresa Petrel para estas perforaciones y así se lo comunicamos a Dinama. Nos respaldamos en informes técnicos para señalar las carencias de información" sostuvo el ambientalista.

La empresa comenzó a levantar implementos para comenzar los trabajos. Foto: D. Rojas

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