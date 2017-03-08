Inicio de clases en "un mundo de hadas"

La consejera de Secundaria en representación de los docentes, Isabel Jaureguy, dijo a El País que consultó a los representantes del gobierno Celsa Puente y Javier Landoni sobre la problemas en el inicio de cursos en varios liceos, y que recibió como respuesta que "está todo bien".

"Parece que insistimos en vivir en el mundo de las hadas", precisó Jaureguy.

Ayer persistían los problemas en varios centros educativos. A 2.500 jóvenes que salieron de 6° de escuela el año pasado y no confirmaron su inscripción, y por lo tanto no figuran en la lista de ningún centro educativo, hay que sumarle otros tantos que pasaron a centros públicos desde instituciones privadas y alumnos que dieron exámenes para pasar a 4° año en febrero, que tampoco figuran en las nóminas de los centros educativos.

En total unos 5.000 adolescentes no pudieron empezar las clases, según confirmó ayer a El País el dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen.

Puente se reunió ayer con las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en procura de buscar soluciones para estos problemas.

Liceos como el IAVA y el Bauzá, dos de los más grandes del país, no lograron aún empezar los cursos. Hoy los docentes paran por el Día Internacional de la Mujer.

El sindicato acusa de "ficticio" el inicio de clases. Foto: Mariana Castiñeiras

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