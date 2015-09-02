Indignación y congoja en la marcha por el pizzero

Medio millar de vecinos marcharon en Nuevo París, a la hora del crepúsculo, en una demostración de congoja e indignación por el asesinato del pizzero Marcelo Pérez (41) durante una violenta rapiña cometida el pasado sábado.

Familiares, allegados y vecinos, algunos con lágrimas en los ojos, se congregaron con pancartas para recordar a Marcelo y reclamar seguridad para los trabajadores, frente a la ola de delincuencia que ha segado varias vidas en las últimas dos semanas.

En la manifestación hubo recuerdos para la docente Diana Gonnet y para el taxista Paulo Petrone, asesinados el 16 y el 28 de agosto, respectivamente, por rapiñeros que ya han sido procesados. Los homicidas del pizzero continúan prófugos.

“No se puede describir la tristeza e impotencia que se siente al tener que despedir nuevamente a un trabajador, padre, tío y amigo”, expresó Leonardo González, vecino del comerciante, en una sentida proclama que leyó en la convocatoria. “Le arrebataron la vida sin remordimiento alguno, por el simple hecho de matar”.

“Por Marcelo, por el taxista, por la maestra, por el almacenero, y por muchos más trabajadores necesitamos cambios, necesitamos que nos protejan, que las autoridades entiendan que están destruyendo a familias de bien”, prosiguió.

Derechos.

“Tenemos el derecho de vivir en paz”, clamó en su emotivo discurso, y pidió a los legisladores “que luchan por un país mejor”, que trabajen “incansablemente por encontrar una solución”.

“Queremos que nos brinden seguridad. Nosotros los trabajadores, los ciudadanos también pedimos que respeten los derechos humanos”, dijo.

La marcha convocó a numerosos ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, que se sintieron profundamente conmovidos por el asesinato a sangre fría de Marcelo, quien recibió un tiro en el pecho pese a que les decía a los asaltantes con las manos en alto: “Llévense todo, llévense todo”.

Hacía 45 días que había abierto la pizzería, en la calle Eduardo Paz Aguirre.

“Como barrio, le pedimos perdón a Marcelo y a sus familiares por no haberlo podido proteger, pero le decimos que vamos a luchar porque ésta no sea una muerte más”, expresó la proclama, que culminó pidiendo al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, “que se empiece a reprimir (...) que el delincuente sienta que existe la autoridad. Seguramente, ésta no es la solución pero por algo hay que empezar ya”.

Vecinos y familiares de Marcelo convocan “a toda la sociedad” al Palacio Legislativo para el viernes 4, a las 19:00 horas.



Marcha por pizzero asesinado. Foto. F. Ponzetto Marcha por pizzero asesinado. Foto. F. Ponzetto Vecinos marchan en Nuevo París por crimen del pizzero. Foto: F. Ponzetto Vecinos marchan en Nuevo París por crimen del pizzero. Foto: F. Ponzetto Vecinos marchan en Nuevo París por crimen del pizzero. F. Ponzetto Vecinos marchan en Nuevo París por crimen del pizzero. F. Ponzetto Vecinos marchan en Nuevo París por crimen del pizzero. Foto: F. Ponzetto Vecinos marchan en Nuevo París por crimen del pizzero. Foto: F. Ponzetto Marcha por pizzero muerto. Foto: Fernando Ponzetto Marcha por pizzero muerto. Foto: Fernando Ponzetto Vecinos marchan en Nuevo París por crimen del pizzero. F Ponzetto Vecinos marchan en Nuevo París por crimen del pizzero. F Ponzetto Vecinos marchan en Nuevo París por crimen del pizzero. Foto: Fernando Ponzetto Vecinos marchan en Nuevo París por crimen del pizzero. Foto: Fernando Ponzetto Vecinos marchan en Nuevo París por crimen del pizzero. Foto: F. Ponzetto Vecinos marchan en Nuevo París por crimen del pizzero. Foto: F. Ponzetto Foto: F. Ponzetto Foto: F. Ponzetto Foto: F. Ponzetto Foto: F. Ponzetto

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