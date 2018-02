Incrementan la ayuda a Durazno por la sequía

Las pasturas se ven secas y quemadas, las aguadas penden de un hilo y las lluvias han estado ausentes, al menos hasta ayer cuando comenzaron a caer al mediodía las primeras gotas.



Esa es la situación que se observa en Durazno, y en parte del centro del país. Con el paso de los días, el déficit hídrico tiende a agudizarse.



“Es igual a la sequía del 2007. La única diferencia es que este año la langosta no nos ha perjudicado. La sequía es impresionante y no hay perspectiva de que llueva considerablemente. Durante el fin de semana y hoy (por ayer) la tormenta ha amenazado con algunas gotas, pero por ahora poco y nada”, señala el productor lechero Martín Fossali.



El semanario Página Cero informó que se ha incrementado el número de pedidos para recibir agua por parte de pequeños productores debido a la escasez para consumo humano y animal. La asistencia se hace en camiones cisterna de 10.000 litros. Los camiones de la Intendencia proveen agua en la zona circundante a la ciudad de Durazno. En el interior del departameno la proveen las juntas locales y municipios.



Preocupado por la situación que “se veía venir”, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, convocó el pasado martes 6 de febrero al Comité Departamental de Emergencia (CDE) para comenzar a estudiar y adoptar medidas paliativas a la situación, de forma de poder auxiliar a los productores del departamento.



A esa reunión también asistieron otros jerarcas departamentales (directores de Obras y de Promoción Social de la comuna duraznense) a quienes se les encomendó tareas especificas. El CDE ha recopilado información sobre medios y recursos disponibles para ayudar a los productores. El Centro Coordinador de Emergencias de Durazno (Cecoed) informó que estas reuniones se mantienen actualmente.

Lucha diaria.

Los pequeños y medianos productores son los más afectados. La familia Fernández posee un predio de una sola hectárea en paraje Batoví y la vía férrea.



Cuenta con tres caballos, unas vacas y no tiene animales de granja. La familia está compuesta por cinco personas: los padres, dos hijas y un hijo.



“Estaba hasta acá”, dice el dueño de la propiedad, señalando con su mano la altura del tope del aljibe. “Pero ahora hay poco, casi nada. Esta lluvia capaz que ayuda”, agrega, mirando hacia el cielo gris que insinuaba con algunas gotas al comenzar la tarde de ayer.



“Le hemos pedido agua a la intendencia (Cecoed) y nos traen enseguida, en eso no hay problema”, dice, agradecido.



En los departamentos del norte la sequía ya pasa factura. El ministro de Ganadería, Enzo Benech, estuvo el fin de semana en Tacuarembó en donde indicó que el gobierno ya invirtió más de 3 millones de dólares para colaborar a combatir este problema. El jerarca dijo que Uruguay es “un país rico en agua, pero no sabe manejarla bien”.



La Federación Rural criticó a Benech por no declarar de “emergencia agropecuaria” en algunos puntos del norte del país, informó Montecarlo.

Hacia el invierno

Los productores ya piensan para cuando se venga el frío. Por eso, el próximo miércoles en la Sociedad Rural de Durazno se realizará una charla denominada “Estrategias para afrontar la situación climática actual pensando en el invierno”. Según informó a El País el director del Ministerio de Ganadería de Durazno, José Luis Queirolo, los panelistas serán los ingenieros agrónomos Marcelo Pereira y Alejandro Terra. El taller es abierto a todo público.