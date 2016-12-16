Incidentes con taxistas del Suatt en votación de decreto que regula apps

La votación en la que la Junta Departamental aprobó la reglamentación para plataformas como Uber o Cabify estuvo marcada por incidentes que protagonizaron taxistas sindicalizados que se encontraban en las barras.

La Junta Departamental de Montevideo aprobó este jueves por 29 votos en 31 el decreto que regulará las aplicaciones de transporte como Uber o Cabify. La votación estuvo marcada por incidentes que protagonizaron desde las barras taxistas del Suatt.

El decreto, que entrará en vigencia una vez sea promulgado, habilita la "modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratados a través de plataformas electrónicas, que queda sujeta a los permisos que conceda previamente la Intendencia", explica la nota publicada en la web municipal.

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Algunos de los principales puntos de la nueva reglamentación es que reconoce a dos tipos de actores: la plataforma y los prestadores del servicio final. La plataforma es la intermediaria y por tal motivo se creará un registro, así como un segundo de propietarios de vehículos.

Será la propia comuna la que determinará las condiciones que deban cumplir tanto las apps como los choferes de la misma, para poder acceder al registro. Además se limitará a uno la cantidad máxima de vehículos que un mismo propietario pueda tener en el registro.

Incidentes durante la votación en la Junta. Foto: Francisco Flores

Otra exigencia es que el servicio sea "prestado en condiciones de seguridad". Esto es que los vehículos estén en condiciones, que sean manejados por choferes con libreta profesional y que tengan póliza de seguro contra todo riesgo.

A los conductores se les exigirá "libreta de conducir profesional, carné de salud vigente,cumplir con las obligaciones fiscales y cumplir con el artículo 11 del decreto, donde se establece que los vehículos habilitados tienen que tener menos de cuatro años de antiguedad (este plazo se extiende un poco más para el caso de los vehículos eléctricos), estar empadronados en Montevideo y tener capacidad para transportar no más de 5 pasajeros, así como deben aceptar únicamente pasajeros despachados por la plataforma. El propietario del vehículo también deberá demostrar a la IM, una vez al año, que está al día con los aportes al BPS".

Entre los puntos finales, la Intendencia se reservará el derecho de fijar un máximo de la tarifa del servicio, en caso que detecte que el precio es abusivo "tal como ya sucede desde hace años con el servicio de remises".

Las plataformas también estarán obligadas a realizar un aporte económico "ya que el servicio que presta utiliza las calles".

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Taxistas protestaron.

Los taxistas sindicalizados realizaron un paro y se concentraron en la Junta Departamental durante la votación.

"Es evidente que quieran hacerle los mandados a las multinacionales a espaldas de los trabajadores, pero no van a poder, nunca van a poder", dicen en un comunicado los trabajadores.

Incidentes durante votación en la Junta Departamental

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