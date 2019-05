Incendio en el Grand Hotel de Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por causas aún no establecidas, un fuerte incendio se desató en el piso superior y la azotea del establecimiento ubicado en la parada 10 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco de Punta del Este.



El fuego solo afectó a la azotea donde se encuentran diversos equipamientos de aire acondicionado y los motores de los ascensores. También a las dos suites de lujo con vidrios curvos ubicada en el octavo piso del complejo. Hacia abajo solo llegó el humo emanado de las fuertes llamas desatadas en el techo del edificio.



El complejo tenía un gran porcentaje de habitaciones ocupadas por clientes nacionales y extranjeros. Entre ellos más de cuarenta integrantes de la prueba automovilista “500 millas del Uruguay”.



La evacuación fue rápida y en pocos minutos todos los visitantes fueron retirados del hotel y trasladados hacia el parador de playa cruzando la rambla donde fueron atendidos con bebidas y comestibles.



“No sé que pasó. Ya nos habíamos acostado y de repente el celular empezó a sonar. Nuestros compañeros de la prueba nos advertían del fuego. Ahí mismo nos vestimos con lo que teníamos a mano. Yo no sentí ninguna alarma”, dijo a El País uno de los participantes de la prueba 500 millas del Uruguay que tuvo a Punta del Este como una de sus etapas alrededor del país.



“Con unos amigos subimos hasta el tercer piso para buscar a un compañero que no había respondido a los llamados que le hicimos. Por suerte, había bajado. El humo que llegó hasta el pasillo era imposible de soportar. Por suerte nadie sufrió ningún tipo de complicaciones. Estamos muy bien todos”, dijo otro de los participantes.



El incendio comenzó alrededor de las 01:30 de esta madrugada y se propagó al piso inmediato inferior donde fue enfrentado por el trabajo de varios bomberos y del personal del edificio.



Los bomberos conectaron las mangueras a la red contraincendio del complejo lo que permitió contar con suficiente agua para enfrentar las llamas.



Varias unidades de Bomberos, entre ellas una cisterna, reaccionaron de inmediato y llegaron al lugar pocos minutos después de declarado el edificio.



Personal policial y del cuerpo inspectivo de la Intendencia de Maldonado cortó el tránsito tanto por la rambla Lorenzo Batlle Pacheco como por Avenida del Mar. Esto permitió el paso de las unidades de Bomberos como de emergencia médica alertadas por algún posible caso de intoxicación por humo o quemaduras, algo que no sucedió.



Desde el exterior del edificio, numerosos vecinos y automovilistas presenciaban desde la ramblas las llamas que se levantaron más de diez metros desde la azotea.



La imagen del incendio puso en dudas que el complejo pudiera ser salvado. Sin embargo, una hora después el fuego fue extinguido. Una tormenta eléctrica, además, arrojó agua suficiente para terminar de apagar el incendio.



A esta hora se llevan adelante los distintos peritajes para establecer que provocó el incendio y cuando el edificio podrá ser habilitado otra vez.