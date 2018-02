Incendio en asentamiento: "Compramos las cosas para la escuela y no quedó nada"

Un incendio afectó esta mañana a casi 30 casas del asentamiento "de AFE", ubicado en la zona oeste de Mercedes (Soriano) y conocido así por encontrarse en un predio del ente.



La directora de Acción Social y Familia de la Intendencia de Soriano, María Fajardo, informó a El País que son 17 las familias afectadas, compuestas por 30 adultos y 34 niños en total.



No hubo personas lesionadas, confirmaron las autoridades a El País.



Mariela Vivone, vocera de Bomberos, confirmó que el fuego fue controlado y se evitó su propagación a más viviendas. Se desconoce por el momento qué ocasionó el incendio.

La Intendencia de Soriano, el INAU, la Dirección Nacional de Bomberos, la Policía y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) están coordinando la ayuda para las familias, que deberán ser realojadas. Aún no se hizo presente personal del Ministerio de Vivienda.



Pablo Marrero, del Mides, informó que este mediodía se llevará a cabo una reunión para buscar las soluciones transitorias que se le pueden dar a los damnificados.



"En un momento empezaron a gritar que había fuego y ya no hubo tiempo para nada", contó a El País Ricardo Chopitea, vecino del lugar que se encuentra entre los damnificados.



El hombre contó que "hay y familias grandes, de siete, ocho o diez integrantes por familia" entre los afectados. "De repente con mucho sacrificio habíamos comprado las cosas para que vayan a la escuela y ahora no les quedó nada a los chiquilines", se lamentó Ricardo.



Fajardo dijo a El País que "en primera instancia", los afectados van a ser trasladados al Velódromo Municipal de Mercedes.