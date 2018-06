Inauguración del edificio Infinity Buxareo

Con motivo de la culminación del desarrollo de los edificios Infinity Buxareo e Infinity 26 en la zona de Pocitos, se organizó un animado encuentro con la presencia de directivos y colaboradores de la firma Rener Proyecto y Construcción junto a las inmobiliarias más reconocidas de plaza.



Desde su estratégica ubicación en Buxareo y 26 de Marzo, a pocas cuadras de la costa y próximo al complejo World Trade Center y Montevideo Shopping, Rener ha culminado la construcción de las dos torres que están comunicadas entre sí, compartiendo los espacios de uso común y los gastos comunes.



Se trata de 78 unidades, de las cuales 39 se encuentran en la torre sobre Buxareo y 39 en la torre sobre 26 de Marzo. Ambas están integradas por amplios monoambientes de 40 metros cuadrados y unidades de 1 dormitorio de 60 metros cuadrados, con y sin terraza, que se pueden destinar tanto a residencia como a oficina. En tanto, los garages son opcionales.



El desarrollo luce una fachada moderna con elegantes halls de ingreso y un exclusivo diseño con terminaciones de categoría en sus 11 pisos más planta baja y subsuelo. Los apartamentos también presentan materiales de primer nivel y un gran cuidado en los detalles.



En materia de servicios, Infinity Buxareo e Infinity 26 disponen de lavadero, barbacoa cerrada con parrillero y gimnasio con aparatos de última generación.



En el rubro seguridad, ambas torres disponen de vigilancia 24 horas y monitoreo de TV por circuito cerrado.



En tanto, el sistema de calefacción es con equipos de aire acondicionado ya instalados.



Más del 60% de las torres Infinity está comercializado y existen atractivas opciones de compra de unidades alquiladas, comentó el Ing. Daniel Rener, director de la empresa constructora.



El precio de los monoambientes es a partir de US$ 118.000 y de un dormitorio desde US$ 164.000. Al garage opcional se accede desde US$ 23.500.



Con más de 50 años de actividad en su permanente apuesta al futuro del Uruguay, Rener tiene en agenda varios emprendimientos, como el proyectado en la rambla de Malvín.



A gran ritmo avanzan las obras del complejo Torre Arenas de 12.000 metros cuadrados construidos y con una inversión de unos US$ 20 millones.



Ubicado en la Rambla O’Higgins y 18 de Diciembre, Arenas se integra por cuatro torres de 12 pisos. El complejo exhibirá un atractivo diseño, con un hall principal de ingreso de doble altura. Contará con más de 160 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, además de monoambientes. En el área de servicios, se destacan tres piscinas para adultos y niños, hidromasajes, gimnasio, salón de fiesta, una barbacoa cerrada y dos abiertas, entre otros aspectos de categoría.



La primera torre será inaugurada para el primer semestre de 2021, señaló el director de Rener.