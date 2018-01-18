IMM usará privados si Adeom define paros

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Sancionará a los funcionarios con descuentos del salario.

Para unos, es privatizar la gestión pública. Para otros, es cumplir con su obligación ante la ciudadanía. Para unos, están contratando "rompehuelgas" que no respetan las medidas sindicales. Para los otros, es la única alternativa que les quedó para cumplir con el deber municipal.

El sindicato de funcionarios municipales (Adeom) y los jerarcas de la comuna están enfrentados nuevamente en un conflicto por la limpieza.

A los episodios ocurridos en las fiestas de fin de año, se sumó ahora un nuevo paro de Adeom tras la sanción que impuso la Intendencia a dos trabajadores.

La comuna argumentó la justificación de la sanción, pero en el gremio de trabajadores respondieron que la misma no se ajustaba a derecho y decidieron hacer un paro general en el departamento de Limpieza.

Las autoridades de la comuna capitalina se molestaron con la actitud del gremio, y tras analizar el tema concluyeron que no se puede dejar de recolectar la basura en la ciudad, por lo que decidieron contratar empresas privadas para levantar los residuos.

Esto fue criticado por el sindicato de trabajadores que entiende que la Intendencia no está dispuesta a negociar.

Por su parte, en la comuna sostienen que el gremio está en una actitud intransigente donde definen paros sistemáticos que entorpecen el trabajo de la intendencia.

El director de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano dijo en rueda de prensa que en la IMM están acostumbrados a tener que afrontar un conflicto por mes.

"Estadísticamente tenemos un conflicto por mes, muchas veces coinciden con los feriados", dijo.

El jerarca municipal explicó que el deber es con el contribuyente y en ese sentido van a invertir en recolección cada vez que sea necesario.

A su vez, detalló que la recolección con privados, en estos casos que han sido necesarios por los paros de los funcionarios, resultó más económica.

En ese sentido, la IMM tiene decidido continuar contratando a privados si es que el sindicato de funcionarios de la Intendencia define nuevos paros en su actividad, y a su vez sancionará a los trabajadores que incurran en desvíos con su función. Además se les descontará el jornal por la falta a su lugar de trabajo.

Puntigliano dijo que el esfuerzo que hizo la Intendencia en dinero para la recolección de residuos con privados representa el 0,4% del presupuesto para esa división.

Esto equivale a unos US$ 320 mil. El jerarca valoró como muy positiva la recolección con privados y aclaró que no se produjo ningún conflicto con los funcionarios de la Intendencia que sí concurrieron a trabajar.

"Si algo se puede criticar es no haber contratado más fuerzas tercerizadas, porque el nivel de eficiencia fue extraordinario", dijo.

Según comentaron fuentes de la IMM a El País, la recolección de residuos con privados representó un ahorro del 30% en comparación con la tarea realizada por los servicios municipales.

En promedio, las empresas tercer izadas cobraron $ 8.385 por tonelada de residuos que levantan en los alrededores del contenedor. Esa misma tarea realizada con los recursos humanos de la Intendencia cuesta $ 10.650.

Otra de las críticas de Adeom a la Intendencia fue que la comuna debería contratar más funcionarios y comprar camiones para poder dar una respuesta en los momentos de picos de generación de basura como ocurrió en las fiestas.

Sin embargo, esto fue contrarrestado por Puntigliano ya que dijo que no es una buena mirada de la gestión.

"Tenemos que cuidar el dinero del contribuyente. Nuestro primer deber es con el contribuyente", dijo y explicó que contratar tercerizados en los momentos picos de basura apuesta a la mejora del uso de los fondos municipales.

"De esta manera no le estamos robando la plata al contribuyente pagando un salario de alguien que está ocioso. Entiendo que Adeom haga este planteo, que tengan inexperiencia en gestión, creo que lo hacen de buena fe, pero efectivamente está en el libro básico de la gestión que esas cosas no se hacen", dijo el jerarca.

Adeom acusó a la IMM de autoritarios.

La secretaria general de Adeom Montevideo, Valeria Ripoll, manifestó su gran malestar con las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) por sancionar con pérdidas de salario a los trabajadores que decidieron hacer paro. "No lo hicieron con quienes gestionan y comenten errores graves y gravísimos, esta administración no los sanciona", dijo la dirigente sindical.

En ese sentido, opinó que la actual gestión de la IMM está mostrando sesgos autoritarios y de no respetar la organización sindical.

"Quien resuelve aplicar la sanción es el mismo que también recepciona el recurso en lo que es este proceso o debido proceso que tenemos derecho todos los trabajadores. Evidentemente los trabajadores no tenemos la posibilidad de expresar realmente cual fue la situación, y por eso somos víctimas de sanciones realmente injustas", dijo la secretaria general del sindicato.