IMM: si camiones no se reparan es porque Adeom no los arregla

Sindicato dice que dinero de aspiradoras debió usarse para mantenimiento.

Desde el lunes pasado la Intendencia de Montevideo está gastando por día más de $ 30.000 en la contratación de tres aspiradoras de basura para poder compensar la situación de falta de recolección por medidas gremiales y los problemas de mantenimiento de los camiones de la comuna.

A Adeom (Asociación de Empleados y Obreros Municipales) le "genera bastante molestia" que la Intendencia haya contratado estas aspiradoras porque entiende que ese dinero podría haberlo gastado en reparar los camiones de la comuna para hacer el trabajo.

"Suponemos que cualquier empresa privada no hace el trabajo para ayudar a los niños; lo hace porque cobra. Si no hay plata en la Intendencia para arreglar los camiones, entonces ¿cómo hay plata para contratar las aspiradoras?", se preguntó Facundo Cladera, secretario general de Adeom.

En respuesta, Néstor Campal, director de Limpieza de la comuna, dijo a El País que el dinero y los repuestos para arreglar los camiones recolectores están, el problema es que "hay que trabajar para repararlos".

El jerarca de la Intendencia indicó que los paros de Adeom no sólo afectan la recolección, sino que también retrasan el mantenimiento de la flota de Limpieza.

Campal aclaró que la Intendencia ya ha contratado a esta empresa en otras oportunidades para el uso de las aspiradoras. La primera contratación fue a principios de año con la administración de Ana Olivera.

El alquiler cuesta poco más de $ 1.000 la hora. El trabajo lo hace personal de la empresa privada; son dos trabajadores que recolectan con cada aspiradora, más el chofer del camión. Actualmente la comuna está contratando tres máquinas de ese tipo durante 10 horas por día, de lunes a sábados. En la oportunidad anterior alquiló solo una, pero ahora debió aumentar la cantidad ya que hasta ayer había 2.000 contenedores desbordados en la ciudad.

Ayer de tarde las aspiradoras estaban en el barrio La Unión, uno de los más afectados por los problemas de recolección. Aún no está determinado hasta cuándo la comuna contratará las aspiradoras; lo hará hasta que se precisen.

Cladera dijo que hay 14 circuitos de recolección en cada región que cubre la Intendencia y están quedando nueve sin cubrir por la falta de camiones.

Disculpas públicas.

El intendente Daniel Martínez pidió "disculpas" por el retraso en la recolección, e indicó que el compromiso de la Intendencia "es trabajar para que la semana que viene el 95% de los contenedores esté limpio". Campal afirmó que espera que eso ocurra y que va a depender de los paros de Adeom de los próximos días.

Luego del paro de 24 horas del fin de semana, por la muerte de un trabajador en el Cementerio Central, los municipales volverán a detener las actividades hoy desde las 10:30 para reunirse en asamblea. Esto afectará a todos los servicios, no solo el de Limpieza. El conflicto también está relacionado a los aumentos de salarios.

Compra.

Al ser consultado acerca de si la Intendencia prevé comprar estas aspiradoras, el director de Limpieza indicó que no están a la venta porque "es un invento uruguayo, es el resultado del ingenio uruguayo adaptando equipamiento de otro tipo para esta función. No es una máquina que uno pueda adquirir en el mercado internacional. Las hizo la empresa".

Sin embargo, aclaró que la comuna está evaluando cómo funcionan y no descarta que la Intendencia pueda "imitar más de un par de estas aspiradoras" para incorporarlas a la flota de Limpieza.

"Si el sistema funcionara bien no habría que tener estas máquinas: el contenedor no debería llegar al punto que haya que tirar la basura afuera, y tampoco debería ocurrir que haya residuos afuera cuando el contenedor está vacío, cosa que ocurre", agregó Campal.

La Intendencia recién tendrá 20 nuevos camiones recolectores a mediados del año que viene por los plazos licitatorios, dijo el jerarca. Actualmente hay camiones de 2003 y 20 camiones comprados en 2010.

