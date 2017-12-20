IMM refuerza limpieza por las fiestas

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Está prohibido dejar residuos fuera del contenedor, recuerdan.

Foto: Marcelo Bonjour

La Intendencia de Montevideo puso en marcha el operativo para reforzar las tareas de limpieza en las fiestas, cuando la generación de residuos aumenta un 30%.

Una de las medidas implementadas es la colocación de contenedores extra en las zonas de la ciudad con más demanda, por ejemplo en los barrios Malvín (en el entorno del complejo Euskalerría) y La Unión (en las calles paralelas a la avenida 8 de Octubre), en la rambla (a la altura de la calle Barradas) y en el Cerro, en las inmediaciones de plaza Lafone.

Los contenedores extra que se comenzaron a instalar el miércoles 13 son aquellos que se retiraron de la ciudad en el marco de la renovación de equipamiento y que ahora sirven para situaciones excepcionales, como la que se registra durante las fiestas, informó la IMM en su página web.

Además, desde el martes 12 se reforzó el trabajo de limpieza en el entorno de los contenedores en todos los turnos.

A su vez se reforzaron los turnos de trabajo los sábados 23 y 30 de diciembre. Los domingos 24 y 31 de diciembre se trabajará hasta la hora 14:00, y las tareas se retomarán el 25 de diciembre y 1° de enero respectivamente, a la hora 22:00.

La IMM recuerda que está prohibido dejar residuos fuera del contenedor y que los vecinos pueden denunciar las infracciones al teléfono 2901 0006