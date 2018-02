IMM pide evitar pasar por zona de Tres Cruces

Caos, trancazos y demoras. Así describieron conductores y pasajeros del transporte colectivo la situación en la zona de Tres Cruces. El enojo se debe a que días antes del comienzo de la Semana de Carnaval, la Intendencia de Montevideo inició obras en Bulevar Artigas y Avenida Italia, cuando unas 230.000 personas pasarán por la terminal de ómnibus. La comuna capitalina instó a la población a "evitar circular por este punto al menos que sea totalmente necesario".

Las obras, comenzadas el martes pasado, abarcan Avenida Italia entre Bulevar Artigas y Alejandro Gallinal y Bulevar Artigas entre Avenida Italia y Martín Fierro. Solo en el primer tramo de reformas, que consisten en levantar el pavimento que están en mal estado y reconstruirlo en hormigón, se requerirá dos meses de trabajo. Este tiempo estimado excluye las demoras que puedan provocar las inclemencias del tiempo o los días no laborables.

Mariela Baute, directora de Tránsito de la Intendencia, dijo que se trata de una obra vial "de importancia". Su división ha aportado unos 20 inspectores que buscan asegurar la seguridad en la zona.

Como en algunos puntos está habilitada media calzada de circulación y en otros menos de media, Baute pidió a la población que busque rutas alternativas. En este sentido, sugirió siete vías. Una de ellas está dirigida a quienes circulan por Avenida Italia hacia el Centro:

"Desvíen por Las Heras, Avenida Garibaldi o Avenida Centenario", dijo la jerarca. "Usemos las vías alternativas y no nos acostumbremos a los caminos que hacemos todos los días. Ese camino, tal vez, lo debemos dejar para personas que necesitan ir a un centro de salud", agregó.

Estas obras también generaron modificaciones en recorridos de ómnibus y paradas. Por ejemplo, la línea CA1 hacia Tres Cruces tendrá como destino Cufré entre Goes y Miguelete y no el shopping como es tradicional. En tanto, la parada de ascenso con destino a Ciudad Vieja estará ubicada en Acevedo Díaz, entre las calles Miguelete y Goes.

Enojo.

Las obras provocaron el embotellamiento de personas que avanzan a un paso muy lento en vehículos y ómnibus por ambas arterias de la ciudad. Muchos usuarios le contestaron a la comuna en su cuenta de Twitter. "A todo el caos hay que sumarle los ómnibus interdepartamentales que entran y salen de Tres Cruces un día como hoy (por ayer). Una locura no haberlo previsto", escribió una usuaria llamada Soledad. También hubo decenas de alertas en las aplicaciones Waze y Oincs.

Representantes de la oposición política criticaron la decisión de la Intendencia de realizar obras en una fecha de gran movimiento turístico. "De locos... cortar a zona de Tres Cruces previo feriado de Carnaval. Planificación 0. ¿Y si se hacía en enero luego de la feria de la construcción?", escribió el edil por el Partido Nacional Javier Barrios Bove.

En tanto, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres criticó la "falta de sensatez e inteligencia" de la comuna por decidir estas obras en esta época. "¿Quién decidió esto en la Intendencia?", preguntó.

Visión de la Terminal.

El jefe de la Torre de Control de Tres Cruces, Osvaldo Torres, dijo a El País que las obras de Bulevar Artigas y Avenida Italia tienen un "impacto directo" en la operativa de la terminal de ómnibus. "Tiene una afectación. No solo con el funcionamiento de la terminal sino con el complejo en general", indicó.

Antes de iniciar los trabajos, la IMM mantuvo reuniones con los administradores del complejo. Por esta razón, Torres dijo que tienen conciencia que son obras "que se debían realizar" y están trabajando para minimizar el impacto.

"Hemos modificado, con la anuencia de la Intendencia, algunos recorridos de entrada y salida de la terminal para poder seguir cumpliendo con el servicio. Por ejemplo, los coches que salen hacia el Este lo hacen por Acevedo Díaz hasta 18 de Julio, pasan por Ricaldoni y después van hacia Avenida Italia", indicó.

Para Torres "daba lo mismo" que las obras empezaran antes de Carnaval o después. "Nosotros seríamos los primeros en alzar nuestra voz de queja, pero los trabajos hay que hacerlos y en algún momento hay que comenzarlos", comentó.

Obras en Carrasco.

Además de Tres Cruces, en Avenida Italia y Bolivia, frente al Portones Shopping, la Intendencia de Montevideo inició obras para mejorar el pavimento en la senda hacia el Este. Esto molestó a muchos conductores de vehículos, que debieron utilizar una senda auxiliar por donde debían pasar ómnibus y coches, lo que generó demoras.

Desde ayer a las 15:00 quedó habilitada esta senda. Volverán a reanudar los trabajos el lunes a las 8 de la mañana y los terminarán el próximo miércoles 14.

Advierten por obras en 20 rutas nacionales.

El Ministerio de Transporte exhortó a los conductores a circular con precaución en 32 puntos de 20 rutas nacionales en las que se están realizando obras que implican restricción de la calzada. En la que más realizan obras es en la ruta 26, donde trabajan en tres puntos de Paysandú y uno de Tacuarembó.