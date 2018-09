IMM sobre picadas: "No podemos hacer más de lo que venimos haciendo"

Las competencias de autos no autorizadas, conocidas como "picadas", ocurren en Montevideo desde hace mucho, pero el pasado fin de semana volvieron a estar en el centro de la polémica por la muerte de un joven de 19 años.



Esta persona fue atropellada por dos vehículos que corrían picadas en la rambla de Pocitos. La Justicia dispuso la prisión preventiva por 120 días para el conductor de 23 años que iba en el auto que mató al peatón.

Hoy jueves la directora de Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM), Mariela Baute, señaló en conferencia de prensa que la comuna "está detectando competencias espontáneas que se originan en algunos puntos de la ciudad y venimos desde hace tiempo haciendo los controles junto con Policía de Montevideo".



Baute calificó estos controles como “buenos” y señaló que gracias a los mismos se han logrado desestimular picadas que antes se hacían en zonas como Cerro, Lezica y Sayago. Ahora los trabajos están centrados en hacer lo mismo en Ciudad Vieja, Parque Rodó y Kibón.

La jerarca aclaró que la IMM "cumple su parte haciendo los controles y sancionando, pero eso solamente no alcanza, necesitamos que todos los actores tomen cartas en el asunto y colaboren". Consultada sobre si desde la comuna se considera que hay "falta de colaboración", Baute dijo que no puede hacer un juicio de ese tipo, pero que "la IMM viene haciendo los controles y está aplicando entre 200 y 250 multas por operativo. Estamos retirando vehículos, sancionando a conductores, suspendiendo en su licencia de conducir cuando es necesario, pero no podemos hacer más de lo que venimos haciendo".

Mariela Baute. Foto: IMM

La directora de Tránsito explicó que las multas aplicadas hasta el moemtno por exceso de velocidad fueron "casi todas" a través de las cámaras que están instaladas en la ciudad, y que "algunas" fueron multas aplicadas de forma presencial. "Pero cuando tenemos una competencia no autorizada es imposible poner un inspector delante del vehículo porque el conductor lo va a atropellar seguramente (...) ellos no pueden parar con su cuerpo una competencia no autorizada", explicó.

Baute contó que el fin de semana que ocurrió la muerte del joven en la rambla de Pocitos, las autoridades habían sido alertadas: "Nosotros sabemos dónde están. Ese mismo día habíamos recibido denuncias de que estaban habiendo picadas. Nos fuimos a Ciudad Vieja, después tuvimos otra denuncia que estaban en Kibón y nos corrimos a Kibón. Y en ese momento se sucede este insuceso".

"Lamentamos mucho como autoridad lo que sucedió, pero lo que tenemos en el control son personas, y algunas cámaras", agregó.



Baute detalló que el control aumentará una vez que instalen más cámaras "puestas en la rambla de forma permanente". Además, sostuvo que van a contar próximamente con los tres radares portátiles que recorrerán la rambla en toda la noche y los nuevos móviles de fiscalización "que permiten grabar todo lo que está aconteciendo para facilitarle al juez la toma de decisiones".

"Venimos controlando desde hace mucho tiempo, pero no podemos dejar de atender lo que es el resto del departamento", dijo. "Los recursos humanos que nosotros tenemos son finitos, no son infinitos. No podemos tener un inspector apostado en cada una de las esquinas que pensamos o sabemos que puede haber algún acontecimiento".

Respecto a la coordinación que tiene la IMM con la Policía, Baute aclaró que "los efectivos nos están dando apoyo permanente en todos los operativos que venimos haciendo".



Consultada sobre la posibilidad de pensar en la construcción de un lugar que se utilice especialmente para este tipo de competencias, como ocurre en El Pinar, Canelones, Baute explicó que allí hay "mucha gente que no lo quiere utilizar" porque para poder hacer deben pagar. "Allí tiene que haber una vigilancia, tiene que haber personal policial y otros controles. Y a veces la adrenalina se sucede cuando se hace lo prohibido"



"La IMM no tiene previsto formar un picódromo en este momento", concluyó.