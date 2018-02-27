IMM paga US$ 229.000 a ONG; el contrato "tiene vicios", según TCR

INTENDENCIA

Tribunal de Cuentas cuestiona esa contratación desde hace siete años.

EDUARDO BARRENECHE

La Intendencia de Montevideo paga el equivalente a US$ 38.240 por mes a una organización no gubernamental (ONG) para realizar la limpieza del barrio Santa Catalina en el marco de un contrato que comenzó en 2010 y fue prorrogado varias veces, la última desde el 1° de enero pasado.

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) consideró que dicha prórroga se encuentra afectada de "vicios de procedimiento insubsanables" ocurridos en la contratación original.

Por seis meses, la Intendencia abonará a la ONG la suma de $ 6.543.680 (US$ 229.441 al tipo de cambio promedio de enero de este año).

Una fuente del Tribunal de Cuentas dijo a El País que la contratación de la ONG es un "hecho inusual" que "ha llamado la atención" de los ministros del organismo. "Se trata de una contratación directa por montos muy por encima de lo que se paga a otras asociaciones civiles", agregó la fuente.

Desde 2010, el Tribunal de Cuentas repite los mismos cuestionamientos sobre la contratación de esta asociación civil porque no fue elegida en el marco de una licitación y la comuna informó del gasto al Tribunal cuando éste ya se había ejecutado.

Una fuente del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo dijo a El País que, en este momento, un equipo revisa los criterios de las contrataciones de las ONG y cooperativas.

Agregó que luego de que se unifiquen los criterios de contrataciones, se hará un llamado público a aquellas cooperativas y ONG que, mediante el cumplimiento de un fin social, realizan tareas para la IMM.

Según la fuente, en este caso se optó por prorrogar el contrato de la ONG para que Santa Catalina no se quedara sin servicio de limpieza mientras se efectúa el trabajo de revisión de los criterios de contrataciones.

La ONG fue contratada por primera vez en 2001. En ese mismo año, la contadora delegada del Tribunal de Cuentas en la IMM observó el gasto de $ 52.764 porque fue imputado con cargo al déficit. Posteriormente, la asociación fue contratada en 2006 y desde 2010 trabaja en forma ininterrumpida para la Intendencia.

En resoluciones emitidas en cada instancia de contratación de esta ONG, el Tribunal de Cuentas señaló que el servicio de recolección de residuos es un "servicio público" que corresponde a la Intendencia y advirtió que la comuna está pagando sueldos bajo la modalidad de donaciones modales.

Limpieza.

La reciente resolución del Tribunal de Cuentas expresa que el 24 de julio del año pasado, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez aprobó el proyecto de convenio con la ONG para que realice tareas de recolección domiciliaria de residuos, mantenimiento de un Punto Verde aún existente y Zona Limpia en el asentamiento San Martín I y II, Viviendas de la Marina y la totalidad del casco viejo de Santa Catalina; vigilancia y control del buen uso y lavado de explanada. Para ello, la ONG contrata a 27 jóvenes que cumplen seis horas de trabajo, de lunes a sábado.

El 1° de agosto de 2017, la contadora delegada del Tribunal de Cuentas repitió afirmaciones del organismo sobre el contrato con la ONG: se observó el gasto porque éste se informó cuando ya estaba ejecutando y no se llamó a licitación. El 11 de diciembre, Martínez prorrogó el contrato con la ONG por un plazo de seis mes desde del 1 de enero de este año.

Tres mil funcionarios "tercerizados" de la IMM.

La Intendencia de Montevideo tiene más de 15.000 trabajadores a su servicio. Su plantilla está compuesta por 12.000 funcionarios.

Según informó a la Junta Departamental el entonces secretario de Finanzas de Adeom, Álvaro Soto, hay más de 3.000 personas que trabajan para la Intendencia de "forma tercerizada".

El exdirector de Gestión Humana, Eduardo Brenta, dijo a El País que esta cifra "no le parece descabellada".

En 2015, la IMM informó que la administración de Daniel Martínez se encontraba revisando los contratos con las Organizaciones No Gubernamentales. El intendente dijo que creó una nueva área para analizar contratos con ONG y destacó que se eligió a una persona "con mucha experiencia en el mundo cooperativo" para hacer esta tarea.