IMM objeta a ministro de la Corte por operativos Uber

Director de Jurídica defendió el accionar de los inspectores de tránsito.

En días pasados el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, opinó que los operativos realizados por la Intendencia de Montevideo contra los conductores y pasajeros de Uber serían ilegales y que los inspectores podrían caer en abuso de funciones y ser denunciados penalmente. Frente a este cuestionamiento —y los de otros juristas—, el edil Diego Rodríguez Salomón convocó a la Junta Departamental al director de Jurídica de la comuna, Ernesto Beltrame, y al director de Movilidad, Pablo Inthamoussu.

Beltrame defendió en todos sus términos la legalidad de los operativos en los que algunos afectados han señalado abusos por parte de los funcionarios municipales. "Quiero decirles que yo siento un gran respeto personal por Chediak, pero lo que manifiesta no es una opinión oficial de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, ya que los ministros se expiden a través de las acordadas o de las sentencias. Entonces yo lo tomo como una mera opinión jurídica, como la de tantos otros juristas que también han opinado", indicó.

"En la medida en que opina como hombre de Derecho, yo también lo hago, y no va a ser la primera ni la única diferencia que tengamos en materia jurídica, ya que quienes ejercemos el Derecho sabemos que, a veces, donde hay dos abogados hay tres opiniones", agregó el director de Jurídica de la IMM.

En la misma línea de Chediak se pronunció el abogado Juan Fagúndez, quien señaló que "el diálogo entre el chofer y los inspectores debe ser únicamente para colocar una multa en caso de infracción o para comprobar que los documentos están al día".

"Detener a una persona que no comete una falta de tránsito y realizarle un interrogatorio no es legal, salvo que sea atrapado infraganti o haya orden escrita del juez. En cuanto al pasajero, en caso de que el inspector le realice preguntas, "puede negarse a contestar y no tiene por qué hacer declaración alguna", explicó Fagúndez.

El pasajero.

En un video de unos de los operativos, que tomó estado público, se aprecia que un inspector le dice al que va sentado de acompañante que ha tomado alcohol, a lo que éste le contesta que puede hacerlo mientras no se encuentre al volante. "Hemos analizado el tema en Jurídica. En la medida en que el interrogatorio se haya hecho tal como surge del video que vi en un canal de televisión, es absolutamente legal, como también es legal que quien está siendo interrogado se abstenga de contestar. En la medida en que no vulnere —y desde nuestro punto de vista no lo hace— ningún derecho protegido constitucionalmente, está dentro del marco de las competencias del inspector", señaló Beltrame.

El director de Jurídica dijo que la Intendencia "rescató un viejo interrogatorio que hacían los inspectores de tránsito" y que utilizándolo, más allá de las fiscalizaciones contra Uber, se han aplicado cerca de 1.000 multas en el correr de los años.

"Dentro de las funciones del inspector está fiscalizar. No es que se le dé una orden; es su trabajo. Es como si alguien dijera: ¿Y a usted quién le ordenó que contestara tal recurso administrativo? Yo lo contesto porque para eso me pagan. Es la función del inspector realizar operativos; es para lo que trabaja. No es que alguien los obligue a realizar un procedimiento. Cuando entran a trabajar a la IMM y concursan para ser inspectores de tránsito, en las bases del concurso está que deben hacer operativos de inspección", indicó Beltrame.

EJECUTIVO Y LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Inthamoussu - "Cumplimos con una obligación de fiscalizar".

La orden (de fiscalizar) la di yo personalmente, mediante los mecanismos que se utilizan habitualmente en cualquier organización en la que hay una pirámide: las órdenes se dan desde la cúspide de la pirámide, y los que cumplen esas órdenes son los funcionarios. La Intendencia cumple y siempre cumplirá con la obligación de controlar".

Beltrame - "No es una opinión oficial de la Suprema Corte".

Siento un gran respeto personal por Chediak, pero lo que manifiesta no es una opinión oficial de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, ya que los ministros se expiden a través de las acordadas o de las sentencias. Lo tomo como una mera opinión jurídica. No va a ser la primera ni la única diferencia que tengamos en materia jurídica".

Rodríguez - "Son manotazos de ahogado por presión del taxi".

Este tipo de operativos son manotazos de ahogado ante la presión de la Patronal del taxi. Recordemos el incidente hace meses atrás frente a la DGI y ahora este tipo de interrogatorios. Lo más curioso es que el director de Jurídica de la IMM diga que el video del operativo difundido por las redes es legal y que no vulnera ningún derecho".

Intendencias y ministerios de Transporte e Interior fiscalizarán a choferes de Uber. Foto: A. Colmegna

MIENTRAS TANTO, LAS APLICACIONES GANAN TERRENO