IMM mantendrá las mamparas a pesar del pedido de Salgado

POLÉMICA EN EL TRANSPORTE

Empresarios quieren que sean opcionales; taxistas del Suatt las defienden.

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, asumió la titularidad de la Cámara del Transporte del Uruguay (CTU). Por primera vez en varias décadas, las siete principales gremiales empresariales del sector se sumaron a la entidad.

Durante el discurso de asunción, leído ante el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Transporte, Víctor Rossi y otras autoridades nacionales, Salgado se refirió a los principales reclamos de cada una de las gremiales que la CTU aglutina, entre ellas la del taxímetro y el transporte por carretera.

La CTU incluye entre sus afiliados a una de las principales cámaras del taxímetro. Dentro de los reclamos de este sector se encuentra la eliminación de la mampara, un elemento de seguridad que se instauró en el año 1993 por una ordenanza municipal.

"La mampara no debe ser obligatoria. Tendría que ser optativa por el pasajero, que es quien debería elegir en qué vehículo viajar. Si hoy lo elige, el taxímetro está en situación desigual de competencia", dijo Salgado en referencia a los automóviles que trabajan para las aplicaciones.

Desde el sindicato del taxi (Suatt) la respuesta fue inmediata. Antes del mediodía de ayer la directiva emitió un comunicado con duros conceptos. "Repudiamos enfáticamente el exabrupto morboso de este señor, al que no le tiembla la voz para decir públicamente que impedir la muerte de los trabajadores le reporta ganancias por debajo de lo deseado", dijeron los sindicalistas.

Salgado dijo ayer a El País que pretende hacer "justicia" frente a la competencia que se da en ese sector del transporte. "¿Por qué no se aplica la tecnología para el manejo del dinero? Yo fui taxista en el año 1978 y lo sé. Cuando uno vende un servicio el que elige es el cliente, el empresario debería poder tener la opción de comprar un auto más caro y el pasajero poder elegir un coche sin mampara", afirmó el empresario.

Máximo Oleaurre, director de la división transporte de la IMM, aseguró a El País que la comuna no tiene previsto modificar la reglamentación sobre las mamparas. "La posición de los trabajadores es muy firme y la IMM no puede tomar una decisión burocrática sobre la vida de los trabajadores del sector", afirmó el jerarca.

Por otro lado, el funcionario respondió a otro de los argumentos de Salgado y los empresarios del taxi. "No tenemos nada donde podamos asociar la mampara a la cantidad de gente que viaja, no hay un estudio que nos permita sacar una conclusión", señaló.

Reclamos.

Hablando en nombre de los empresarios que desplazan sus vehículos por las carreteras, Salgado, hizo saber su preocupación por el estado de conservación de las rutas. "Algo que siempre va a estar es el estado de las rutas y su mejoramiento. Es un tema importante", dijo a El País.

El empresario exigió a las autoridades que se apliquen controles para hacer cumplir la legislación vigente en el transporte.

"A veces se confunde cuando se habla de formalidad e informalidad, hay que llamarle a las cosas por su nombre, acá hay legales e ilegales. Reclamamos igualdad de condiciones, no solamente en el aspecto tributario sino también en las condiciones en que se dan los servicios. Hay mucha cosa legislada pero los controles cuestan", dijo Salgado.

Por otro lado, advirtió que el servicio de transporte colectivo viene cayendo en todo el país.

"Hay una preocupación común que es no trasladar los problemas al precio del boleto. Estamos a favor de la bancarización pero nos preocupa su costo. En el acto estaba el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, le pedimos especialmente que ayude con algunas gestiones sobre ese tema", afirmó el nuevo presidente.

En esa línea Salgado anunció que comenzará a salir de Montevideo para "encontrar soluciones" a los inconvenientes que se vienen dando en el interior. Aseguró que preocupa a los transportistas el elevado costo que tiene el uso de algunas terminales de ómnibus.

Seguridad: "viene para peor"

Juan Salgado recordó que el uso de la tecnología generó un cambio importante en la seguridad de los trabajadores del transporte de Montevideo.

“Todos sabemos lo que pasa (en materia de seguridad) en Montevideo, esto viene para peor, no para mejor. Hicimos determinadas cosas en nuestra actividad que logró corregir lo que sucedía. Los ladrones se irán a robar a otro lado pero el problema nuestro lo solucionamos”, dijo.

El empresario subrayó que su empresa tomó varias iniciativas para manejar la problemática. “Hace 20 años que hablamos de sacar el dinero de los ómnibus para, entre otras cosas, dar seguridad al trabajador. Hubo un tiempo que había 600 rapiñas por año, en el año 2015 tuvimos 110, en el 2016 hubo 90 y el año pasado cerramos con menos de 60”, aseguró Salgado.

Además, destacó que en el interior los taxis no tienen mampara como sucede en Montevideo. En cambio, para el director de la División Transporte de la IMM, Máximo Oleaurre, se trata de situaciones distintas porque “en ningún lado del interior hay la densidad de taxis que hay en Montevideo”.

Beneficios en el precio del boleto sirvió a la tarjeta

El 70% de las transacciones que se realizan en los ómnibus del transporte colectivo se pagan con tarjeta. Salgado recordó ayer que durante muchos años estuvo planteando a las autoridades municipales la generación de "diferencias en el precio del boleto y otros incentivos". "Esas cosas aparecieron en los últimos dos años y no en los 10 años anteriores y la gente respondió", afirmó el empresario. Si bien la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) tiene varios años de funcionamiento, desde el año 2016 la IMM comenzó a aplicar aumentos de boletos diferenciales, dándole preferencia a los usuarios de la tarjeta.

Potencialmente, el sistema con el que trabaja la tarjeta STM puede ser utilizada en el taxímetro, según dijo Salgado.