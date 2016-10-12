IMM fiscalizará la higiene y atención al cliente en los taxis

Daniel Martínez anunció que en las próximas horas se firmará un decreto para mejorar el servicio de taxímetros y la atención al público.

Este miércoles, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, informó en un desayuno organizado porSomos Uruguay en el hotel Sheraton que en las próximas horas se firmará un decreto que establece mejoras en el servicio de taxis.

El jerarca indicó quese fiscalizará la higiene de los taxis, la atención al público por parte de los choferes y el servicio en general.

Desde el desembarco de Uber en Montevideo, los jornales de los choferes de taxis cayeron hasta un 50%.

Varios conductores pasaron de ganar cerca de $ 21.000 mensuales a fines de 2015 a obtener $ 15.000. Los que trabajaban más horas para llegar a sacar $ 1.000 al día retornan a su casa con poco más de $ 500. En charlas con taxistas elegidos al azar, aparece como principal causante de esta crisis la aplicación.

Hay conductores que están enviando el currículum a emergencias móviles o empresas de seguridad, y otros que trabajaban para complementar el salario del empleo principal terminan abandonando el taxi.

Daniel Martínez en Encuentros en El País

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