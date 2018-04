IMM acondicionará casas para personas sin hogar; "es una situación que viene creciendo"

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, le envió una carta al presidente Tabaré Vázquez para transmitirle su preocupación por las personas que viven en la calle, pero descartó que se trate de una "crítica al Ministerio de Desarrollo Social".



El semanario Búsqueda informó hoy de la carta y posteriormente Martínez dijo a Radio Uruguay que la preocupación parte porque es una situación "que viene creciendo".



Martínez aseguró que no se trata de una crítica al Mides, pero que "preocupa la condición humana que está viviendo esa gente, el impacto que genera en la ciudad y la preocupación de los vecinos".



Para ayudar a encontrar una solución, el intendente indicó que se están acondicionando dos casas para que sirvan de lugar de acogida temporal, una medida que, reconoció, no ataca todo el problema pero "contribuye con la solución global".



Martínez explicó que decidió enviar una carta al presidente porque no tuvo tiempo de realizarle ese planteo durante la última reunión que tuvieron.



"Es media carilla escrita a mano sin ninguna formalidad 'querido presidente, no dio tiempo de plantearte esto así que...'", indicó el intendente cuando fue consultado por la vía que usó para transmitirle su mensaje a Vázquez.