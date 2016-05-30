IMM anuncia día de recolección de residuos domiciliarios de gran porte

Desde este lunes y hasta el próximo viernes se habilitó un teléfono para que los vecinos coordinen para el domingo 5 de junio el retiro de residuos que por su tamaño no pueden ser depositados en los contenedores.

La Intendencia de Montevideo realizará el próximo domingo una jornada especial de recolección de residuos domiciliarios de gran porte, con el objetivo de evitar que los vecinos depositen este tipo de residuos al lado de los contenedores, práctica que la comuna recuerda "es incorrecta y promueve basurales".

Por eso fue habilitada, desde este lunes y hasta el próximo viernes, la línea telefónica 1950 3000 (opción 3) en el horario de 8:00 a 18:00 horas.

En ese lugar se tomarán los datos y se les pedirá que saquen a la vereda sus residuos de gran porte en la mañana del domingo 5. Durante toda esa jornada, ocho camiones del municipio pasarán por los domicilios de quienes hayan previamente solicitado el servicio, el cual es gratuito.

Otro objetivo de la comuna, en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, es generar conciencia en la población sobre la forma correcta en que deben ser eliminados este tipo de residuos, cómo solicitar el servicio y cómo funciona el mismo.

Un problema al que se enfrenta la Intendencia es cuando los vecinos arrojan restos voluminosos de poda o escombros en los alrededores del contenedor, e incluso dentro del mismo, lo que daña los camiones ya que no están pensando para procesar este tipo de basura.

Colchones, electrodomésticos y hasta muebles son dejados al lado de los contenedores. Foto: Archivo

MEDIO AMBIENTE