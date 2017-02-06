Ignoran aportes de asamblea docente

ATD se marca en fechas en que no pueden ir profesores y les quitan 75% de los recursos.

La consejera de Secundaria en representación de los docentes, Isabel Jaurguy, denunció en declaraciones a El País que la directora general, Celsa Puente, planteó en la última reunión de las autoridades que "lo único que hace la Asamblea Técnico Docente (ATD) es oponerse a todo lo que produce el Consejo de Educación Secundaria (CES)".

"En la sesión de la semana pasada la directora general señaló que, en general, lo que hace la ATD es oponerse a los documentos que presenta el CES. Si lo que piensa ella es que lo único que hace la ATD es rechazar sistemáticamente todo, estamos en una situación difícil", continuó la jerarca.

Jaureguy reafirmó sus dichos enumerando una serie de medidas que se tomaron tanto desde el CES como del Consejo Directivo Central (Codicen), que a su parecer demuestran "el poco interés y la poca importancia" que le dan las autoridades a la opinión que plantean los docentes a través de la ATD.

Entre otras cosas la consejera advirtió sobre la fecha en que se va a desarrollar la ATD a nivel nacional, que será entre el 19 y el 25 de febrero. La representante de los profesores alertó que en esos días también hay mesas de exámenes, elección de horas y pruebas de adelanto de inglés (para aquellos alumnos que van a cursar en 2017 y por tener un nivel en el idioma superior intentarán exonerar la materia).

A todas estas instancias no pueden (o al menos no deben) faltar los profesores, por tanto, señala Jaureguy, "esto puede hacer que no se llegue al quórum" para votar las resoluciones en la ATD.

La jerarca, por otro lado, sostuvo que le genera "mucha preocupación el poco valor que el CES le designa a lo que produce la ATD". Y en este sentido agregó que "igual que pasó con los insumos que dieron las pruebas PISA", el consejo no incluyó dentro de su agenda ningunas de las recomendaciones dadas por la asamblea de docentes en el año 2016.

"Lo que pasa es que si se tiene la percepción de que lo que hace la ATD es solo reaccionar de una forma negativa a todo lo que se propone, mal estamos para trabajar con lo que ellos aportan", precisó Jaureguy.

La presidenta de la ATD, Edith Silveira, dijo a El País que desde que ella asumió ese cargo en marzo de 2016 "el consejo nunca hizo una consulta". Y admitió: "Esto me hace pensar que lo que piensa la ATD no es algo que sea considerado" por las autoridades.

Silveira, además, señaló que para este 2017 se recortó el dinero con que se financian las ATD a un cuarto de lo que se le había designado en 2016. "Esto va a llevar que a las reuniones mensuales no puedan venir todos, porque no se va a poder pagar, como se hacía hasta ahora, la noche de hotel y el pasaje para todos. No va a alcanzar la plata", insistió.

En cuanto a las consideraciones que según Jaureguy tuvo Puente en la última sesión del Consejo, Silveira consideró que se trata de "una manifestación poco feliz", al tiempo que reconoció que "la ATD ha sido bastante crítica con algunas propuestas del consejo, sobre todo con lo que tiene que ver con la atención curricular".

Sobre la concurrencia que espera haya en esta ATD, la presidenta dijo que "aunque los profesores son muy comprometidos" con su participación en esta, también "es verdad que no pueden faltar a las mesas de exámenes".

El País intentó comunicarse con Puente para saber su versión de los hechos, pero no obtuvo una respuesta. En tanto, El País intentó acceder a las actas de la última sesión del consejo, que son públicas, pero aún no habían sido transcriptas.

¿Qué es y qué hace la ATD?

La Asamblea Técnico Docente (ATD), un organismo creado por ley, está conformado por 200 delegados que se dividen en dos consejos, nacional y departamental. Se reúnen una vez por mes, discuten temas referentes a Secundaria y elaboran documentos teóricos. Los miembros se eligen en una elección obligatoria; esto hace que estén todos representados, incluso los no sindicalizados.

"Temo que pasen fácil a estudiantes"

"Esa resolución puede ser un salvoconducto para pasar cada vez más fácil", sostuvo la consejera en representación de los docentes, Isabel Jaureguy, en referencia a una circular firmada por la directora general del Consejo de Educación Secundaria (CES), Celsa Puente.

El documento en cuestión, que tiene fecha del pasado 11 de enero, crea una Unidad de Validación de Conocimiento (UVC), la cual estará integrada por la Inspección Técnica del CES y por dos inspectores de Institutos y Liceos. Esta tiene como fin, señala, el "reconocimiento de las diversas trayectorias de aprendizaje" que se adquieran fuera de las instituciones.

Jaureguy dijo temer que la creación de este organismo sirva para "pasar fácil a los estudiantes".

"La discrepancia más fuerte que tengo con este gobierno tiene que ver con cómo ha implementado el derecho a la educación. Está el ejemplo de la Propuesta 2016 (el plan de Secundaria para alumnos de ciertos centros, que no concibe la repetición como posibilidad). Con la UVC espero que no pase lo mismo. No es el derecho a la asistencia el que se tiene que garantizar, sino a la calidad en el egreso", precisó la jerarca.

Jaureguy: en 2016 no se incluyeron consejos de la asamblea por resultados PISA. Foto: D. Borrelli

CRISIS EN LA EDUCACIÓN