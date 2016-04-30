Identifican cadáver encontrado en febrero

El cuerpo sin vida de un hombre encontrado en un monte, cerca del peaje Solís el 6 de febrero, fue identificado como Jose Antonio Colman, un septuagenario desaparecido el 11 de diciembre de 2015 en la zona de Paso Carrasco, Canelones. Se intenta saber como llegó a esta zona, así como la causa de su muerte.

Como informó en su momento Maldonado Noticias, un joven de 23 años que vive en la zona de balneario Solís, se encontraba aquella madrugada de febrero dentro de un monte lindero a la Ruta Interbalnearia, cazando con varios perros, cuando se enfrentó al terrible cuadro.

Los canes lo alertaron sobre la presencia del cuerpo que, se encontraba en avanzado estado de descomposición. El joven cazador, denunció el hallazgo. Casi tres meses después, una vez conocidos los resultados de ADN, se confirmó que el cuerpo era de Colman, de 75 años de edad.

Los familiares de Colman lo buscaron por todas partes y publicaron datos y fotografías en las redes sociales, dando cuenta que ese día de diciembre había salido a realizar unos trámites y nunca más había aparecido. Ahora se procura saber cómo llegó a esa zona de Maldonado.

El cuerpo se encontraba en el interior de un monte, a unos 300 metros del Centro de Información Turística cercano al peaje. Nadie recuerda su pasaje por el lugar.

MALDONADO