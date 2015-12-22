Identifican a taxista que mató a un peatón

La jueza penal de 20° Turno, María Noel Odriozola dejó en libertad a dos empleados del taxi que, en la madrugada del domingo 20, embistió a un peatón y luego se dio a la fuga en el cruce de Luis Alberto de Herrera y Valladolid (barrio Jacinto Vera).

Odriozola espera las pruebas de Policía Científica de material orgánico encontrados en el paragolpes del taxi y de restos de piezas del auto halladas en el lugar del accidente. Es decir, la magistrada aguarda que Policía Científica establezca que el vehículo encontrado por un patrullero de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM) es el mismo que participó en el accidente fatal.

También existe una filmación del siniestro que podría ser clave en la investigación que realiza personal de la Zona II (barrios costeros y aledaños).

El incidente ocurrió pocos minutos después de las 4 de la madrugada del domingo 20. La Policía llegó al lugar luego de una llamada al servicio de emergencias 911. Al arribar, los efectivos policiales comprobaron que se trataba de un hombre de 56 años a quien los médicos de una emergencia móvil atendieron, constatando su fallecimiento.

Los investigadores policiales sospechan que uno de los dos conductores —empleados del propietario del vehículo de alquiler— protagonizó el accidente.

El individuo, junto con su compañero, es fácilmente ubicable y será llamado nuevamente al Juzgado Penal apenas queden listas las pericias que la magistrada y la Fiscalía solicitaron a Policía Científica.

Jacinto Vera