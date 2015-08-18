Identifican a descuartizado y a los dos cuerpos calcinados

La Policía ya identificó a los dos cuerpos que fueron encontrados calcinados al costado de la Ruta 1, a las 7:30 horas del sábado 15. También fue identificada la persona desmembrada que fresultó hallada en la entrada del parque de Punta Yeguas, el 27 de julio de este año.

Los dos cuerpos calcinados fueron trasladados hasta la Ruta 1 y Ávalos en un carrito de moto. Ambas personas recibieron 15 disparos en la cabeza, tórax y brazo.

Los dos individuos, de unos 20 y pocos años, tenían antecedentes penales. Uno de ellos poseía un prontuario policial que incluye rapiñas, hurtos y arrebatos. El legajo de la otra víctima no fue revelado.

Las huellas dactilares y la voz de familiares permitieron reconocer a las víctimas. Sin embargo, la jueza del caso, Graciela Eustachio, solicitó a los investigadores de la Zona IV que se expida la Policía Científica.

Los dos cuerpos fueron rociados con nafta y prendidos fuego con el objetivo de obstaculizar su identificación.

Un operador judicial dijo a El País que ya existe un 100% de confirmación sobre la identidad de uno de los fallecidos.

Agregó que ambas víctimas tienen un parentesco.

La Policía necesita primero identificar a las dos víctimas y luego interrogar al entorno familiar para conocer el móvil de los dos crímenes.

Por el momento, la Policía no descarta ninguna hipótesis sobre la causa de las muertes. Se sabe que en la zona en donde aparecieron los cuerpos (barrio Maracaná sur) hay muchas "bocas" de venta de drogas.

Uno de los móviles que maneja la Policía es que ambos muertos tuvieran deudas por drogas con algunas de esas "bocas" de venta. También se indaga sobre si integraban o no alguna banda de traficantes de drogas de la zona.

Una tercera línea de investigación podría surgir por un dato brindado por familiares de las víctimas sobre que, en las últimas semanas, los dos individuos comercializaban distintos productos en ferias de Montevideo, indicaron a El País fuentes del caso.

Sorpresa.

A las 7:30 horas del sábado 15, un joven salió de su casa rumbo a su trabajo. Al llegar al kilómetro 9.500 de la Ruta 1 observó a un cuerpo dentro del carrito de motocicleta. El otro cadáver estaba tirado en una charca de agua a pocos metros.

Efectivos de la Policía Científica constataron que una de las personas había sido últimada de nueve tiros en la zona torácica. El otro individuo recibió seis disparos en el pecho y brazo. El o los homicidas después los rociaron con nafta y les prendieron fuego. Y luego los llevaron a la ruta.

La jueza del caso, Graciela Eustachio ordenó a la Policía que ambos cadáveres fueran trasladados a la morgue.

Técnicos de Policía Científica también trabajaron en la cuneta en donde aparecieron los cuerpos. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna prueba que permita a la Policía dar con los homicidas.

Punta Yeguas.

La Policía Científica identificó los restos desmembrados de una persona encontrados por personal de limpieza del parque de Punta Yeguas en la mañana del 27 de julio de este año.

A poco más de 20 metros del Camino Antártida Uruguaya, apareció la cabeza, el tronco y una pierna de un hombre de entre 30 y 40 años, que no tenía documentos ni elementos que permitieran su rápida identificación.

Mediante muestras de ADN cruzadas con un banco de datos de personas procesadas por la Justicia Penal, técnicos de Policía Científica identificaron a la persona fallecida. Se trata de un individuo con antecedentes penales que vivía en la zona de Piedras Blancas. Su hermano está recluido en el Comcar.

El móvil de la muerte aún no está claro.

El 28 de julio, al otro día de la aparición del cadáver, el juez del caso, Eduardo Pereyra, afirmó que el cuerpo estaba sin ropa y sus restos "esparcidos" en el bosque del parque. La cabeza presentaba golpes y el tronco no tenía los genitales.

Pereyra destacó que el cadáver presentaba "cortes limpios en las articulaciones", aunque aclaró que por el momento no se puede especificar con qué objeto se hicieron los cortes.

Homicidio en Pajas Blancas.

El domingo 16, vecinos de la zona de Capitán Ramón Fernández Villegas esquina Capitán Antonio Leal de Ibarra (Pajas Blancas), oyeron varias detonaciones de arma de fuego. Al salir de sus hogares observaron un cuerpo caído. Un médico constató que el cuerpo presentaba cuatro impactos de bala, uno en cuello, otro en mejilla derecha y dos en espalda. La persona fallecida carecía de antecedentes penales.

Policía Científica identificó con pruebas de ADN a exreclusos que fueron ultimados. Foto: F.Ponzetto.

Las víctimas tenían antecedentes penales por rapiñas, arrebatos y hurtos