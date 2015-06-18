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El País Información

Hurto frustrado por cámaras de videovigilancia

18/06/2015, 15:02
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Un hombre siguió a una mujer en 18 de Julio y Gaboto para robarla. Fue arrestado gracias a las cámaras de vigilancia del Centro.

Según informa el Ministerio del Interior, integrantes del Centro de Comando Unificado que controla las cámaras instaladas en el Centro , siguieron a un hombre tras detectar su actitud sospechosa en la parada de un ómnibus ubicada en 18 de Julio y Gaboto.

Fue procesado por un delito de hurto en grado de tentativa. 

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