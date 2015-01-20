Hubo 23 arrebatos en Punta en la quincena

El Departamento de Informática y Estadística de la Jefatura de Policía de Maldonado dio a conocer que en la primera quincena de enero hubo 23 arrebatos, a diferencia del mismo período del año anterior, donde se registraron 40. El jefe de la Policía fernandina, Juan Balbis, aseguró que la temporada se desarrolla "con absoluta normalidad".

En otro orden, el jerarca abordó el tema de la seguridad en una entrevista con El País de Madrid, en la que dijo que "el delito más frecuente es el robo". "Generalmente los ladrones entran en las casas de los veraneantes que dejan alguna puerta o ventana abierta. Pero esos robos nunca son con violencia, podemos decir que aquí los episodios de secuestro o intimidación prácticamente no existen", anotó.

Según el diario español, "el jefe de Policía tiene a su cargo unos 14.000 agentes, junto a refuerzos provenientes de Interpol y de los servicios secretos de medio mundo". Además, señala El País de Madrid, "cada año tiene que lidiar con ejércitos de seguridad privada contratados por urbanizaciones de lujo y personalidades".

El pasado fin de semana, el Ministerio exhibió las nuevas tecnologías adquiridas para combatir el delito en el marco del operativo "Verano Azul 2014-2015".

Entre las novedades, hay una unidad equipada con instrumentos para videovigilancia (Centro de Comando Móvil) y un "patrullero inteligente". También se presentaron los mecanismos de prevención para el arribo de cruceros a Punta del Este.

En este sentido, el Ministerio del Interior comunicó que "los uniformados son a su vez cálidos anfitriones, que —merced a una capacitación especial y previa— informan las bondades que ofrece a los visitantes, el departamento de Maldonado".

El alcalde.

También el alcalde de Punta del Este, Martín Laventure, se refirió a la seguridad en entrevista con el periódico español.

Para Laventure, la clave del éxito de la zona radica en la discreción de la seguridad y en la vastedad del territorio del departamento. "Aquí puedes venir a que te vean o a que no te vean. Todos los días tenemos personalidades que pueden hacer vida normal. La semana pasada nos enteramos de que estaba Alain Prost porque acudía a una panadería todos los días, a Mick Jagger lo reconocieron una vez por casualidad en el puerto...". La cantante Shakira, el exfutbolista Zinedine Zidane y el millonario estadounidense Donald Trump, por ejemplo, tienen imponentes fincas o apartamentos de lujo en Punta del Este".

SEGURIDAD EN EL ESTE