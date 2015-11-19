Hoy tampoco se recoge la basura

A la hora 14:30 de ayer más de 1.000 contenedores de residuos permanecían sin ser vaciados desde el día anterior. Mientras tanto, el sindicato de funcionarios (Adeom) se reunirá hoy en asamblea, por lo que los servicios municipales se paralizarán prácticamente durante toda la jornada.

El área de limpieza y recolección de residuos es una de las más afectadas por las medidas sindicales. Esto provocó que turnos enteros vieran reducido su tiempo de trabajo.

Además, el paro generó un retraso de por lo menos dos horas en la logística de la planta de Felipe Cardoso. A su vez esto complicó el movimiento normal de la flota de camiones, según confirmaron fuentes de la IMM y del sindicato municipal.

Ayer el intendente Daniel Martínez recibió a la dirección de Adeom. Lo primero que le dijeron los sindicalistas es que la acumulación de residuos "no es producto de una paralización de 24 horas y de dos horas de paro por turno de otro día", según dijo a El País el sindicalista Pablo González.

El dirigente salió a responder al director de Limpieza de la Intendencia, Néstor Campal quien el lunes pasado aseguró que había 3.000 contenedores sin levantar por efecto de los paros de Adeom.

El sindicato considera que se debe mejorar los vehículos con los que se levanta la basura. "Quieren cambiar el eje de la discusión y los camiones están objetivamente destrozados. La responsabilidad es de la administración, de la de ahora y todas las anteriores. Acá no hay herencia maldita, son todos del mismo pelo y muchos directores han estado en gestiones anteriores", aseveró González.

No obstante, los jerarcas municipales creen que el problema surge por la modalidad de paros de dos horas que se viene aplicando desde hace cinco días seguidos.

Contenedores.

La Intendencia está realizando un monitoreo permanente de los 11.300 contenedores de la ciudad, según indicó anoche a El País el director de Desarrollo Ambiental, Oscar Curutchet.

"El atraso es generado fundamentalmente por los paros parciales generados en el sector Limpieza. Tenemos algunas roturas en los camiones pero no son sustanciales para justificar el atraso que tenemos", afirmó.

En la medida que los paros de Adeom se lo permiten, la IMM viene ordenando un refuerzo especial de trabajadores para atender las zonas con más dificultades y en particular para quitar la basura que se fue depositando en los alrededores de los contenedores, según explicó el jerarca departamental.

Curutchet aseguró que a pesar de los paros, hasta el momento no se han registrado situaciones que afecten la salubridad de la población. "Estamos preocupados pero tenemos la expectativa de retomar la normalidad de los trabajos de recolección de residuos lo antes posible", afirmó.

Hoy Adeom reunirá a su asamblea en el Platense Patín Club desde la hora 10:00, por lo que el paro comenzará a las 9:00. Nadie sabe a ciencia cierta a que hora concluirá esa instancia, por lo que tampoco se puede saber a qué hora el sector Limpieza comenzará a realizar su tarea.

Para atender las horas perdidas por el paro, Desarrollo Ambiental resolvió reforzar el trabajo de los turnos nocturnos de anoche y de la tarde hoy, siempre que la asamblea culmine antes de que termine el horario vespertino, explicó Curutchet.

"Lo importante es saber a qué hora termina la asamblea de Adeom y las resoluciones que adopte", anotó el jerarca.

Reunión.

Tras la reunión mantenida ayer con los representantes de Adeom, el director del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IMM, Eduardo Brenta, afirmó que el Presupuesto que enviará a la Junta el gobierno departamental "asegura el mantenimiento del salario real, con mecanismos de ajustes que lo garantizan, lo que es un elemento clave en un momento de desaceleración de la economía".

En cuanto a la propuesta salarial, explicó que "hemos realizado una serie de planteos que están asociados a la posibilidad de mejoras relacionadas con la calidad de los servicios que la Intendencia brinda. Esto tiene que ver con los mecanismos de los Compromisos de Gestión, donde se elaboran indicadores para cada una de las actividades en función de su mejora y que se traducen en la mejora de los servicios".

Piden informes a Dinama y MSP.

La senadora nacionalista Carol Aviaga presentará en esta jornada un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para conocer la situación de la basura en Montevideo.

"Queremos saber qué medidas se están tomando con respecto al cuidado medioambiental en la ciudad de Montevideo y particular sobre lo que está pasando con la situación de la recolección de los residuos domiciliarios", aseveró la legisladora nacionalista.

Aviaga apunta a conocer la valoración técnica de los organismos sanitarios que tienen potestad sobre la salubridad urbana. Un informe del MSP que indique la existencia de riesgo para la salud pública puede habilitar la inmediata resolución de servicio esencial, según los convenios de la OIT.

La basura se acumula en más de 1.000 contenedores. Foto: F. Ponzetto.

