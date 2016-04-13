Hoy realiza paro el sindicato del taxi para analizar conflicto por seguridad

Comenzará a las 16 horas. La patronal informó el martes que que la recaudación se redujo en un 40% durante marzo.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realizará un paro este miércoles desde las 16 horas, para analizar en una asamblea el conflicto que desde el mes pasado se vive en el gremio, luego de la muerte de dos trabajadores.

Además del balance sobre el conflicto, se van a evaluar las reuniones que se llevaron a cavo con autoridades de la Intendencia de Montevideo sobre este tema.

Antonio Diez, dirigente del Suatt, dijo a Subrayado que se logró acordar con la patronal "la unificación de los códigos de seguridad a través de la radio" y un seguro de vida para los trabajadores. Sobre este último avance, informó que aún hay que establecer el monto de cobertura. El seguro de vida de los empleados de la bebida (FOEB) fue lo que el sindicato del taxi tomó como base para proponer un monto.

En las reuniones con autoridades de la comuna, en tanto, se acordó incluir preguntas referentes a la seguridad de los trabajadores en el examen teórico para los conductores.

Además, se va a conformar una Comisión de Seguridad, integrada por representantes de la Gremial, el sindicato, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior.

Números bajos

Desde la Gremial Única del Taxi informaron el martes que la recaudación se redujo en un 40% en el mes de marzo. En declaraciones a Subrayado, el presidente de la patronal, Oscar Dourado, se mostró "preocupado" porque no se llegó a cubrir los costos básicos.

Los once días de paralización por la muerte de dos taxistas, la disposición del Suatt de trabajar a reglamento y no realizar viajes en el horario de 0 a 6, y la creciente actividad de la empresa Uber fueron los factores que influyeron para la caída sufrida en materia de recaudación durante el mes pasado.

El propio Dourado solicitó al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que le "dé la baja a la señal" de la aplicación.

Concentración del Suatt frente al juzgado por caso Codicen. Foto: Darwin Borelli

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