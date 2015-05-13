Hoy jueza resuelve caso de taxista

La jueza de 9° Turno, Blanca Rieiro, resolverá hoy el caso de un taxista que mató a un rapiñero de 19 años en la tarde del lunes 11 en el Cerro, tras quitarle el arma en un forcejeo. Un testigo, vecino del lugar, confirmó el relato del taxista, quien presentaba varios arañazos y golpes causados por el delincuente.

Fuentes del caso indicaron a El País que el rapiñero, acompañado por una mujer, subió a un taxi en Miguelete y Defensa (La Comercial) para ser trasladados hasta Camino Cibils y Camino San Fuentes (Casabó). En esa dirección bajó su acompañante y prosiguió el viaje en el asiento delantero hasta Pasaje La Tortuga y Camino Paso de Morlan. Es decir, su destino era a poca distancia de donde había descendido su pareja.

Al llegar amenazó al taxista de 35 años con un revólver, le quitó la billetera, el GPS y el celular. Sin embargo, el delincuente le solicitaba al taxista "más dinero, más dinero".

Se suscitó un forcejeo. El taxista logró quitar el arma y le disparó un tiro que impactó en el pecho del rapiñero. El delincuente fue traslado al Centro Coordinador del Cerro a las 18.30 horas del lunes pasado y falleció quince minutos más tarde.

El joven muerto tenía un antecedente penal de 2013 por "un delito de rapiña especialmente agravada en grado de tentativa", según un comunicado de la Jefatura de Montevideo. En el lugar, la Policía incautó un revólver, con tres proyectiles vivos y dos detonados. Al ser enterada la jueza Rieiro, dispuso que el taxista fuera emplazado a la sede para hoy.

Rapiñero muerto