Hoy es el Día del Taximetrista y hay paro hasta la medianoche

ElSindicato Único del Taxi paraliza hoy sus servicios debido a que es el Día del Taximetrista: reclaman que la patronal reconozca el feriado pago en todo el país.

Los trabajadores nucleados en el Sindicato Único del Taxi (SUATT) anunciaron que desde las 0 horas de hoy miércoles y hasta la medianoche, estarán realizando un paro de sus actividades en todo el país.

La medida responde al reclamo que desde el SUATT realizan a la patronal, para que se reconozca a nivel nacional el feriado pago el 25 de noviembre, Día del Taximetrista.

En un comunicado los trabajadores señalan que este día es considerado feriado pago en Montevideo, y piden su "extensión a nivel nacional y su reconocimiento a radiooperadores".

taxi FOTO: Archivo El País

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