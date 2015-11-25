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El País Información

Hoy es el Día del Taximetrista y hay paro hasta la medianoche

25/11/2015, 11:14
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taxi FOTO: Archivo El País
concentracion manifestacion taxis TAXI, TRANSPORTE, FOTO LEONARDO CARREÑO, ND 20110326 - ARCHIVO EL PAIS
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ElSindicato Único del Taxi paraliza hoy sus servicios debido a que es el Día del Taximetrista: reclaman que la patronal reconozca el feriado pago en todo el país.

Los trabajadores nucleados en el Sindicato Único del Taxi (SUATT) anunciaron que desde las 0 horas de hoy miércoles y hasta la medianoche, estarán realizando un paro de sus actividades en todo el país.

La medida responde al reclamo que desde el SUATT realizan a la patronal, para que se reconozca a nivel nacional el feriado pago el 25 de noviembre, Día del Taximetrista.

En un comunicado los trabajadores señalan que este día es considerado feriado pago en Montevideo, y piden su "extensión a nivel nacional y su reconocimiento a radiooperadores".

http://sindicatodeltaxi-suatt.blogspot.com.uy/2015/11/25-de-noviembre-dia-del-taximetrista.html

Posted by Sindicato Del Taxi Suatt on lunes, 23 de noviembre de 2015

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taxi FOTO: Archivo El País

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