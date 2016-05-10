Hoy asume una directora interina de limpieza en la IMM

El cargo será ocupado por Gabriela Monestier hasta que Daniel Martínez decida quién estará al frente de forma definitiva.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Oscar Curutchet, dijo este martes en declaraciones a El Observador que la sección Limpieza tendrá una dirección interina, hasta que Daniel Martínez decida quién se pondrá al frente de forma definitiva.

Curutchet confirmó que la directora interina será Gabriela Monestier, quien desde 2012 está a cargo de la supervisión de la obra de ampliación de extracción de biogas en relleno sanitario. Asumirá el cargo este mismo martes.

El pasado 5 de mayo, Néstor Campal dejó la dirección de Limpieza para asumir como jerarca de la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria. Desde entonces, y en medio de una crisis por la acumulación de basura, nadie está al frente del área.

Punta Gorda miércoles de mañana. Foto: Ariel Colmegna

BASURA