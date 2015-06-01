Homicidios: mataron a 2 hombres en 24 horas

La Policía de Montevideo halló en la madrugada de ayer a Fernando Ramón Peña Sosa, de 29 años, gravemente herido de arma blanca en Rambla O’ Higgins y Michigan (Malvín).

Murió más tarde en un centro asistencial al que fue trasladado. Según informó la Jefatura de Policía Montevideo, la Comisaría 11ª tomó conocimiento del hecho sobre las 00:30 y el caso quedó en manos de personal de Investigaciones.

También en Montevideo, un motociclista fue herido de bala tras una rapiña en Federico Capurro y Pasaje Central; otro hombre de 63 años ingresó con una herida de bala a la Policlínica de Jardines del Hipódromo y un joven fue herido de un disparo en un hecho confuso ocurrido en Domingo Arena y Av. de las Instrucciones, en la zona de Casavalle.

Capturado.

En tanto, la Policía de Durazno, capturó el sábado al autor de otro homicidio que al parecer se desencadenó por temas vinculados a drogas. El agresor, que fue capturado en el barrio Durán, al oeste de la ciudad, por efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y con orden de allanamiento expedida por la Justicia, es conocido por el apodo de "El Limón".

Según las primeras informaciones, ambos mantenían diferencias y se encontraron en la noche en una zona de intenso movimiento nocturno de la ciudad, donde comenzaron a discutir. El "Limón", extrajo de entre sus ropas un elemento punzante (al parecer un cuchillo), con el que atacó al joven de 19 años, ocasionándole una herida que desencadenó en su muerte. (Producción: Víctor Rodríguez ).

Montevideo y durazno