Homicida de trabajador en Rivera “es un tipo tranquilo, le quedaban meses para jubilarse”

Para el Pit-Cnt y el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) no hay dudas: el asesinato en Rivera del dirigente gremial Marcelo Silvera, de 41 años, tiene que ver con su militancia y con la actitud antisindical del trabajador de la empresa Viana que lo mató con un tiro en el pecho realizado con un arma que sería de calibre 38.



Roosevelt Viana, propietario de la empresa transportes Viana, donde trabaja el hombre que mató a Silvera, habló esta mañana en el programa Inicio de Jornada de radio Carve sobre lo sucedido.



Viana dijo que “está todo filmado, hay un lleve y trae que quedó filmado con nuestras cámaras de seguridad y eso está en la Justicia”.



"La parte de sindicato a nivel nacional nos ha enchastrado feo (…) Hay un comunicado del Sutcra medio fuerte” y “nosotros también estamos dolidos de que se haya perdido una vida humana”.

Respecto al homicida, Viana dijo que como trabajador “es un tipo tranquilo, le quedaban 8 meses para jubilarse”. El hombre, que tiene 64 años, “es una persona muy mayor, enfermo, con problema en la vista y otras cosas”, agregó.



En cuanto a Silvera, dijo que “de casualidad no entró a la empresa, se ve que era un tipo medio atrevido llegaba y entraba", añadió.



“Hoy por hoy hay un ambiente de paz acá, no hay problema”, señaló, al ser consultado sobre cómo es la relación de los trabajadores sindicalizados y los que no, y también con ellos y la empresa.



Viana aclaró que aunque “está prohibido usar armas en los camiones” la empresa no tiene “la potestad de revisar a los conductores”. Sí se revisan los camiones pero no las pertenencias personales de los trabajadores por parte de la empresa.



Si bien desde el Sutcra se denunció públicamente que hubo omisión de asistencia hacia el herido, asegurando que fueron vecinos quienes, tras escuchar los gritos de la viuda, llamaron a la Policía y a la asistencia médica, Viana dijo que no fue así.



Dijo que en el momento que ocurrió todo los directivos de la empresa no estaban, solamente había en el lugar un portero que “demoró un minuto en ir a buscar ayuda, llamar a la ambulancia y a la Policía. La Policía demoró 15 minutos y la ambulancia 20. No sé cuál es la falta de asistencia, está la filmación en la Justicia”.



Viana dijo que anoche se realizo la reconstrucción del hecho.



Por su parte, el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo a la misma emisora, momentos antes, que sin dudas “es un hecho en el que predomina la actitud antisindical”.



“Nosotros no la podemos dejar de analizar de esta manera”, agregó Pereira.



“Probablemente la Justicia lo va a procesar, va a ir a prisión, pero el tema siempre es el mismo. ¿Quién devuelve la vida a esta persona, quién le devuelve a sus hijos, la familia, sus compañeros?.

Al mismo tiempo deberíamos revisar conductas violentas que se están dando en la sociedad, para reflexionar entre todos, no porque el movimiento sindical tenga la única verdad, sino para conversar con otros actores de la sociedad cuales son las políticas adecuadas”, señaló Pereira.



La dirigencia del Sutcra irá hoy al Pit-Cnt para analizar con la plana mayor de la central sindical los pasos a dar y la manera de brindar asistencia económica y apoyo emocional a la viuda y al niño, que había pasado a segundo de escuela.



Ricardo Aloy, secretario general del Sutcra, dijo a radio Carve que el homicida “era un trabajador hace tres años atrás más o menos estuvo con una rila con un trabajador de la misma empresa donde estuvo casi una semana detenido”.



Además, señaló que “ha amenazado permanentemente con malas actitudes, no estamos acá para discutir porque hemos apostado a la buena fe para q la empresa trate de controlar esto q hacen algunos trabajadores”.