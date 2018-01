Hombre que manejaba una moto de agua chocó contra un yate y debió ser asistido

En las inmediaciones de la Isla Gorriti, ubicada frente al puerto de Punta del Este, un hombre protagonizó un grave accidente mientras manejaba una moto de agua.



El hecho ocurrió en la tarde de este domingo, cuando la moto circulaba entre los barcos que ubicados al reparo de la isla, frente a la playa Honda, buscaban resguardarse del viento.



Por causas que aún se desconocen, el hombre no pudo maniobrar a tiempo la moto de agua para evitar el choque contra uno de los yates que estaba anclado en las inmediaciones.



Los tripulantes de la embarcación contra la que impactó lo asistieron hasta que fue llevado a tierra donde los esperaba una unidad de emergencia médica que lo trasladó a un hospital de la zona.



Los médicos actuantes en la emergencia descartaron algunas de las heridas que en principio habían trascendido como fracturas. “Hasta ahora solo detectaron golpes pero no fracturas”; dijo a El País uno de sus hijos que lo acompaña en el centro asistencial.



Por otra parte explicó que “no es que mi padre venía muy rápido. Iba muy tranquilo, pero en un momento hubo una falla y, no sabemos muy bien por qué, en un segundo la moto se disparó", indicó el hijo.



"Lo que mi padre hizo fue poner la moto de costado para evitar un choque frontal que hubiera sido mucho peor”, agregó.



La Prefectura abrió una causa donde quedó constatada la investigación. De todo lo actuado fue informada la fiscal Sabrina Flores.