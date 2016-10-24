Hombre fue herido de bala durante el partido de Peñarol y Rampla Juniors

Tenía dos balazos y debió ser trasladado al Hospital de Clínicas.

Se suspendió el partido entre Peñarol y Rampla Juniors luego que una persona resultara herida de balaen el baño de la puerta 10 de la tribuna Ámsterdam, en el estadio Centenario, según confirmaron al El País fuentes policiales.

El hombre presentó heridas en el brazo y la pierna y tuvo que ser trasladado al Hospital de Clínicas. Al momento se encuentra estable, según informó Sport 890.

Otra de las personas que estaba en el baño también tuvo que ser trasladada por los golpes que recibió, según informó Telemundo.

En la entrada hacia la tribuna había detectores de metales pero no se realizaron cacheos.

Según las primeras versiones se habría tratado de un enfrentamiento entre barras por asuntos de narcotráfico.

Al momento se despejó toda la tribuna y son pocos los hinchas de Peñarol que aún continúan en el estadio, informó Telemundo.

Manchas de sangre en la salida de la tribuna Ámsterdam. Foto: Alejandro Mendieta

Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez Inicio del Partido. Foto: Gerardo Pérez

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