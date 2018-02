Hombre se encadenó frente a la SCJ para pedir la tenencia de su hijo

Este lunes un hombre se encadenó frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ya que, según indicó, la "inoperancia del sistema judicial" y las "acciones caprichosas" de su expareja no le permiten ver a su hijo, informó Montevideo Portal.



El hombre, de 26 años, contó que tuvo un hijo con su expareja cuando eran adolescentes pero que fue él quien se hizo cargo del niño mientras la madre se alejó casi completamente.



Años después, con su vida rehecha, la mujer apareció nuevamente y aunque el padre le dijo que había iniciado un trámite de ratificación de tenencia la madre se lo llevó y no lo dejó acercarse más.



"En una visita (lo vino a buscar el 2 de marzo) se lo llevó a su casa y cuando lo fui a buscar me anuncia que el niño no va a volver más conmigo", le indicó el hombre al medio.



Pese a que se realizaron diversas denuncias el hombre indicó que no logró que su hijo regresara con él, lo que finalmente lo llevó a realizar un llamativo pedido encadenado en las puertas de la Corte.



"Exhorto a que se me atienda y me busquen una solución provisoria mientras este proceso sigue. Quiero y necesito estar con mi hijo, como estuve toda su vida. Pero además, ¿quién piensa en lo que quiere o necesita él?", expresó.



Por otra parte, la madre, que lo había denunciado por violencia doméstica (hecho que el hombre niega), habló con Montevideo Portal y aseguró que está dispuesta a establecer ante la Justicia un régimen de visitas para que el padre pueda pasar tiempo su hijo pero indicó que el hombre rechazó este recurso.



La mujer indicó que el hombre "tiene antecedentes de no querer devolver" al niño tras pasarlo a buscar por la escuela a la que concurre pero aseguró que hablan por teléfono y que algunas veces se vieron en la puerta de la casa.