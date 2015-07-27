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El País Información

Hombre detenido por el secuestro de su expareja y su beba de 5 meses

27/07/2015, 14:47
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La joven de 21 años y su hija estaban en la casa del hombre, en Parque del Plata, cuando fue detenido por la Policía.

La Policía de Canelones detuvo a un hombre de 31 años por el presunto secuestro de su expareja de 21 años y su hija de 5 meses. El hombre fue detenido en su casa de Parque del Plata (en la intersección de las calles H y 28). 

Al momento de la detención, la joven y su hija pequeña estaban efectivamente en la casa del hombre. 

Según publica Montevideo Portal, el hecho ocurrió cuando el padre de la pequeña llegó a la casa de su expareja, ubicada en una vivienda de la calle 25 de Agosto y Larrañaga en Suárez y mediante amenazas las trasladó a su casa en Parque del Plata.

canelones

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