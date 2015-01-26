Hombre degollado en plena vía pública en Minas

El sábado se registró un nuevo asesinato en las calles de Minas, en este caso se trató de la muerte de un hombre por degollamiento.

Es el tercer homicidio de este tipo en un mes —dos hermanos fueron asesinados entre el 19 y el 20 de diciembre—, lo que generó alarma y consternación en Lavalleja, un departamento no habituado a esta seguidilla de muertes violentas.

A la hora 15:15 del sábado, la Policía de Lavalleja recibió un llamado por línea de emergencias 911 donde ponían en conocimiento que en calles General de la Llana y Joaquín Suárez se encontraba un hombre herido de arma blanca y su agresor se había dado a la fuga.

Personal Policial concurrió de inmediato al lugar , solicitando una unidad de emergencias. El médico de la ambulancia que concurrió constató la muerte de Robert Gustavo Fretiz De León, de 49 años.

Al lugar concurrieron el juez Jorge Carlos Tabares, el sub jefe de Policía inspector mayor Fernando Maguna, el director de seguridad comisario inspector Walter Acosta, junto a más personal policial . Resolvieron iniciar enseguida las averiguaciones correspondientes para lograr la detención del autor del ilícito.

Ayer domingo a la mañana, personal de la Dirección de Investigaciones detuvo al presunto autor del homicidio, fue indagado en sede policial y luego puesto a disposición de la Justicia competente.

En los últimos diez años solo se habían registrado dos muertes por ajustes de cuentas en Minas. Estos tres casos hicieron que muchos pobladores consideren que la delincuencia está cada vez más violenta y trastorna la paz de la ciudad.

Hermanos.

A fines de diciembre fueron asesinados dos hermanos, en un caso de ajuste de cuentas entre bandas, una situación que no es frecuente en Minas , que ya había consternado a la ciudad y a la que se suma este nuevo homicidio.

Los hermanos Virches —ambos con antecedentes penales— fueron ultimados a balazos en plena vía pública en dos puntos diferentes de la ciudad entre las 23:00 horas del viernes 19 y las 19:00 horas del sábado 20 de diciembre pasados.

Una persona fue procesada por estos homicidios, otra está prófuga y en la Policía se considera que los hechos estarían vinculados a rivalidades de los fallecidos con otras bandas de delincuentes.

El primer crimen ocurrió cerca de la medianoche, cuando en la proximidades de Washington Beltrán y Gral. De la Llana mataron de varios disparos a M.A.V.A., apodado el "Piraña" y que hacía apenas una semana había salido de la cárcel. El fallecido tenía profusos antecedentes y era uno de los más conocidos delincuentes minuanos, vinculado a todo tipo de ilícitos.

En la tardecita del día siguiente, poco tiempo después de haber sepultado a su hermano en el Cementerio del Este, en el cruce de las avenidas Alejandro Henry y Aparicio Saravia, en las afueras del Parque Rodó, fue abatido A.G.V.A. de 36 años, conocido como el "Pancho".

Este hombre circulaba en moto y fue interceptado por dos individuos en otra moto que lo siguieron y le dispararon desde atrás, según las primeras informaciones que manejó la Policía. Los asesinatos de estos hermanos generaron conmoción en los minuanos, muchos de ellos comentarios lo ocurrido a través de las redes sociales y mencionaron datos e historias reales y falsas vinculadas al hecho. Lo mismo ocurrió tras el homicidio de este hombre el pasado sábado.

Sociedad.

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, hizo comentarios respecto estos asesinatos. Se preguntó si se deben a una guerra entre narcotraficantes e instó a pensar en la sociedad que estamos formando

"Queridos amigos mataron a otra persona en nuestras calles. ¿Por guerra de boca de venta? ¿Por qué razón? Ya no entendemos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué sociedad estamos formando? ¿Valen más las cosas materiales que la vida de un ser humano?", se preguntó la intendenta en su cuenta de facebook. "No importa la edad, no importa la familia, no importa nada, solo la plata. No hay costumbre de trabajo, no hay lucha por conseguir las cosas de la manera correcta, no hay respeto. Pensemos qué sociedad estamos formando!!! Pensemos a dónde vamos!!!", agregó Peña en esta red social y tuvo decenas de comentarios.

La intendenta Adriana Peña escribió sobre lo ocurrido. Foto: Ricardo Figueredo

consternación por el tercer asesinato violento ocurrido en POCAS semanas