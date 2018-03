El hijo mayor del ministro Benech integra el movimiento de los autoconvocados

Fabio Benech, hijo del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, integra uno de los equipos técnicos de Un solo Uruguay, el movimiento de los productores rurales autoconvocados, según informó Telemundo.



El hijo del ministro, que es productor agropecuario, participó de la fundación del movimiento y estuvo presente en un primer encuentro que se llevó a cabo dos años atrás, en la fortaleza de Santa Teresa.



Fabio Benech integró también la primera reunión formal de los autoconvocados, que se llevó a cabo en Paysandú en el mes de enero. Actualmente vive en Lascano (Rocha).

En declaraciones a Telemundo, el delegado de los autoconvocados por Rocha, Rafael Graña, dijo que Benech "es muy respetado en la zona", que "entiende mucho del tema agropecuario" y que como ingeniero agrónomo especializado en la producción lechera, "realiza aportes verdaderamente valiosos". También indicó que en las reuniones evitan mencionar su relación con el ministro Enzo Benech para no marcar diferencias.



Fabio Benech dijo a Telemundo que prefiere "mantener un perfil bajo" aunque confirmó su postura a favor de los reclamos de los autoconvocados.



El ministro fue consultado por Telemundo y afirmó estar "orgulloso" de sus dos hijos porque fueron criados "para que piensen con cabeza propia". "Yo no crié a mi hijo para qe piense como yo, le di las herramientas necesarias para que se enfrente al mundo".

"No tengo nada para ocultar, tengo un montón de gente conocida que piensa distinto que yo, y a mí no me parece mal"



"Estoy orgulloso de mi hijo y sé lo que piensa. Muchas veces hemos analizado y discutido, pero con respeto, como con cualquiera"



"Eso me parece bien, no lo veo mal, ojalá no perdamos esa conducta de poder pensar distinto y hablar de frente y mano".