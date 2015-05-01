Hieren a comerciante luego de robarle la recaudación

Anoche el dueño de un local comercial ubicado en Las Violetas y avenida Millán fue interceptado por dos hombres armados que lo robaron y antes de irse lo hirieron.

Anoche al salir de su local, ubicado en Las Violetas y avenida Millán, un comerciante de 49 años fue interceptado por un auto oscuro. Bajaron dos hombres que lo redujeron con armas de fuego y le sacaron el dinero, informa la Jefatura de Policía de Montevideo.

Antes de irse los delincuentes agredieron al comerciante, que terminó con traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento. Los ladrones lograron escaparse. El comercio posee cámaras de seguridad.



Asaltan carnicería

También ayer pero sobre las 19:00 horas, un hombre se hizo pasar por cliente y robó una carnicería ubicada en las calles José Pedro Ramírez y Horacio Areco.

El propietario narró que un individuo pidió carne y cuando fue a pagar sacó un arma, redujo a tres clientes y se llevó la recaudación. Agregó que el comercio posee cámaras de seguridad.

El abuso de las armas de fuego para cometer rapiñas o ajustes se ha incrementado. Foto: AFP

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