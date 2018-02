"Jorge Vázquez es el hermano del presidente, ¿ahí está bien y Caram está mal?"

El caso de las contrataciones de familiares del intendente de Artigas, Pablo Caram (Partido Nacional) en posiciones de jerarquía de ese gobierno departamental sirvió para continuar con el debate sobre los cargos de confianza en el Estado.



El presidente del directorio del PN, Luis Alberto Heber, dijo esta mañana al programa Inicio de jornada de Radio Carve que la polémica en torno a los intendentes blancos "parecería como que está orquestada, sale uno y después empieza otro, termina uno y empieza otro. Parecería que está como en cadena".



Según el senador, "nadie puede negar que termina un episodio y empieza otro", si bien reconoció que en algunos casos es "por temas propios", como el enfrentamiento entre la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, y ediles departamentales vinculados al exintendente Herman Vergara.



También manifestó que "nadie puede ocultar que existe un enfrentamiento en Cerro Largo entre (el intendente) Sergio Botana y Pedro Saravia, que ha llevado a un enfrentamiento público que ha trascendido ya el departamento".

Sobre el caso de Caram, Heber sostuvo que "a todo el mundo le sorprendió el cuadro que apareció el otro día, donde se hablaba de parientes de Caram y de la pareja. No había escuchado hace mucho tiempo que en la actividad política entráramos en el tema de la pareja. Parecería que es lo que está sucediendo en la actualidad. Son cosas que en Uruguay lamentablemente estamos entrando, producto de la lupa que tiene que haber, pero en algunos casos me parece que nos pasamos de la raya".



En este sentido, indicó que en el caso de los cargos de confianza del intendente "uno de los Caram fue diputado antes de que él fuera intendente, o sea que no era un hombre que está ahí en función de que sea primo del señor intendente. Su otro primo era edil y un hombre que se dedicaba a los problemas sociales. Mañana puede ser criticable, pero éticamente es una persona vinculada a la actividad política y no hubo una intención de acomodo familiar".



Según el presidente del directorio blanco, una medida como la que tomó Mauricio Macri en Argentina, de prohibir la existencia de cargos de confianza para familiares de su administración, en Uruguay "puede privar a alguien que sea presidente o ministro de no tener una persona que está precisando para cumplir una buena gestión". "Algunas veces uno puede tener un pariente directo que uno cree que es el mejor por confianza y por idoneidad para cumplir una tarea", valoró.



También dijo que "si sacáramos una ley como la de Macri, la tercera parte del gobierno de nuestro país se tendría que ir", ya que "hay mucha gente que son parientes entre ellos". Recordó el caso del subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, que es el hermano del presidente Tabaré Vázquez. "¿Ahí está bien y Caram está mal? ¿Por qué? El hermano de Vázquez hace muchos años que está en el gobierno. Nadie ha dicho que eso está mal", señaló.

RELACIONADAS Intendente de Artigas sobre familiares en su administración: "Me importa la gestión" By Bruno Scelza Intendente de Artigas sobre familiares en su administración: "Me importa la gestión" Intendente de Artigas sobre familiares en su administración: "Me importa la gestión" Lacalle Pou exige al gobierno atender los reclamos del agro By EL PAIS Lacalle Pou exige al gobierno atender los reclamos del agro Lacalle Pou exige al gobierno atender los reclamos del agro

"Lo que hay que mirar es: ¿hay intención de acomodo a familiares? Bueno, ahí sí estamos en contra. ¿Hay una realidad política de esa persona en el departamento, con una trayectoria que por el hecho de que se llame igual que el intendente no está vetado ni proscrito para hacer política? Bueno ahí es otra cosa", ejemplificó.



Heber propuso "establecer un régimen especial donde se busque un permiso para transparentar esto", que "un ministro pueda ir a pedir un permiso o una aval a la Jutep en donde se haga público que va a contratar a alguien que es familiar directo, de modo tal que no pueda ir dos o tres veces. El senador consideró que en caso de aplicarse esta medida, "puede haber uno o dos casos, pero no puede haber seis o siete porque ahí estamos bajo la sospecha de que está ayudando a familiares y no buscando a las mejores personas para cumplir una gestión".

Caram fue acusado de otorgarle cargos de jerarquía en la Intendencia a siete familiares, si bien en conversación con El País solo reconoció cuatro de estos casos.



Previo a la situación de Caram se produjeron las declaraciones de Sergio Botana, intendente de Cerro Largo, quien afirmó que contrató de forma directa a 202 personas para "hacer justicia", ya que se trataba de funcionarios públicos que habían sido despedidos por Pedro Saravia.



Previamente se produjo una polémica en Lavalleja, ya que ediles blancos y del FA votaron contra los aumentos de sueldo que había dispuesto la intendenta Adriana Peña a varios cargos de confianza, entre quienes se encontraba su esposo.



En 2017 estuvo bajo la lupa la gestión de Agustín Bascou, intendente de Soriano, por la compra de combustibles por parte de su gobiernos estaciones de servicio que eran de su propiedad. Este caso se trató en la Comisión de Ética del PN y en el directorio resolvió no sancionar a Bascou, sino observar su conducta.