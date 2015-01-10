Hay paro de taxis por el despido de diez trabajadores
A las 16:00 horas comenzó un paro de taxis en Montevideo a raíz de la asamblea general que realiza el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) por el despido de diez trabajadores de Radiotaxi 141.
El Suatt asegura que los despedidos son dirigentes y delegados sindicales.
El jueves el sindicato también realizó un paro en protesta por la pérdida de esas fuentes laborales. El Suatt se reunió con el director de Trabajo Luis Romero y luego con el ministro José Bayardi.
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