Hay paro de taxis por el despido de diez trabajadores

A las 16:00 horas comenzó un paro de taxis en Montevideo a raíz de la asamblea general que realiza el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) por el despido de diez trabajadores de Radiotaxi 141.

El Suatt asegura que los despedidos son dirigentes y delegados sindicales.

El jueves el sindicato también realizó un paro en protesta por la pérdida de esas fuentes laborales. El Suatt se reunió con el director de Trabajo Luis Romero y luego con el ministro José Bayardi.

Se dejaron de lado movilizaciones hacia Economía. Foto: Archivo El País.

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