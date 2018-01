"No hay una organización política en esto"

1 ¿Le parece que esta movilización agropecuaria y la de 1999 son, en cierta medida, equiparables?

Aquel era un momento de crisis muy profunda. Hoy es un momento distinto. Es comprensible la protesta. Se han hecho cosas que han agotado las posibilidades financieras del Estado. Esas cosas son las que quitan espacio para, mediante la devolución de impuestos o exoneraciones, aliviar la situación.

2 ¿Qué le dice a quienes sostienen que hay una utilización política de la protesta del campo?

Es evidente que no hay una organización política detrás de esto. En aquel momento (1999) hubo una explotación enorme hecha por el Frente Amplio (aunque) el movimiento era un movimiento ruralista como es tradicional. El origen no era político. Hoy el movimiento no lo es. No veo explotación política.

3 ¿Cómo evalúa la actuación del presidente Vázquez y su reunión con las gremiales?

Hubo mucha demora. El presidente no estuvo bien cuando pretendió dividir el movimiento e invitó a la Asociación Rural y no a la Federación. La Federación cometió un error al no asistir (a la reunión). Decir que porque el campo protesta quiere eliminar programas sociales es temerario y divisionista.