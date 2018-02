"Hay gobernantes que aunque se autodefinan de izquierda tienen posiciones que no lo son"

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, defendió la postura de Uruguay en la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a Venezuela.



La delegación de Uruguay en la OEA expresó el viernes 23 de febrero su apoyo al pedido de suspensión de las elecciones previstas en Venezuela. La decisión reabrió viejas heridas en la interna del Frente Amplio y cierne sobre el canciller Nin Novoa un pedido de convocatoria para que explique los motivos de esa postura.



En declaraciones recogidas por radio Monte Carlo, el canciller dijo que "si me llaman con mucho gusto explicaré de vuelta lo que ya he explicado".



Nin Novoa dijo que en el gobierno "tenemos puntos de vista diferentes, como tenemos en algunos otros temas. En materia de relaciones internacionales hay que admitir que hay dos visiones: una posición más cerrada en materia de acuerdos comerciales (...) y otra que no cree en estas cosas. Como hay una (posición) que cree que los valores democráticos son para todos iguales y aunque algunos gobernantes se auto definan de izquierda tienen posiciones que no lo son de izquierda y que a mí no me representan. Y nadie progresista o de izquierda puede sentirse representado por gobernantes que toman determinadas actitudes".



El ministro se preguntó: "¿Uruguay iría a unas lecciones con dirigentes políticos presos, con un Poder Judicial que responde a las directivas de un Poder Ejecutivo, a unas elecciones con partidos proscritos? Yo creo que no. Y lo que no queremos para nosotros no queremos para otros".



Nin Novoa aseguró que "no es una injerencia", sino "una exhortación".

