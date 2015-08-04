Hay 2.590 adultos viviendo en la calle

El Ministerio del Interior registró hasta el 30 de junio un total de 2.590 adultos que viven, en forma transitoria o permanentemente, en la calle. Han sido "fichados" en aplicación de la Ley de Faltas que impide ocupar espacios públicos.

El dato fue aportado al Senado por el sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Explicó además que entre el 20 de setiembre de 2013 y el 28 de febrero de 2015, se realizaron en Montevideo 5.957 intervenciones para retirar a las personas de la calle. "Son llevados a una revisión médica por parte de ASSE y, posteriormente, se los traslada a una unidad del Mides, que tiene la obligación de ofrecerles una alternativa a esa forma de vida. La tercera vez que la persona es conducida por este procedimiento se da cuenta al juez, que lo cita y le aplica una sanción de entre 7 y 30 días de trabajo comunitario. Si la persona se niega a hacer el trabajo comunitario esos días se cumplen en prisión", detalló Leal.

Hay personas que fueron llevadas hasta seis veces. Las zonas de Montevideo con mayores intervenciones se corresponden con las seccionales 9ª y 3ª. "De este conjunto de personas, el 53% ha sido conducido a través de este mecanismo una sola vez; un 16% lo fue dos veces; un 10% lo fue tres veces y el resto lo fue cuatro o más veces. Algunas personas fueron conducidas innumerable cantidad de veces", dijo Leal.

El perfil de las personas que se han conducido a refugios y al sistema del Mides se corresponde a una población joven, donde el 90% son hombres. "La edad promedio es de 35 años; quizá sea un poco menos porque, en realidad, seis de cada diez son menores de 35 años. De esta población que ha sido conducida a los refugios del Mides por estar en situación de calle, un 47% posee antecedentes penales, es decir que ha estado presa por la comisión de distintos tipos de delitos, pero particularmente, y en orden: por hurto, rapiña o lesiones graves", precisó. Se ha identificado un total de 22 extranjeros, 7 argentinos, 2 brasileños, 2 chilenos, 4 colombianos, españoles, hondureños, peruanos e, incluso, hasta una ciudadana estadounidense.

47% con antecedentes