Hallaron el cadáver de una mujer e intentan identificarlo

La Policía investiga la muerte de una mujer, ocurrida en la pasada madrugada. Los agentes llegaron al lugar y encontraron el cuerpo. También estaba allí un hombre, que fue detenido en el momento.

La Policía investiga la muerte de una mujer y hasta el momento no han identificado el cuerpo.

La muerte se constató por parte de personal médico la pasada madrugada, sobre la 1:30 horas. La mujer tenía varias lesiones.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo, el sereno de un local comercial de General Martín Rodríguez y bulevar José Batlle y Ordóñez, se comunicó al servicio de emergencias 911 para informar del sospechoso ingreso de una pareja al terreno de una obra en construcción de la zona.

Al llegar al lugar, los agentes policiales encontraron a la mujer sin signos vitales y junto a un hombre, que fue inmediatamente detenido y trasladado a la Seccional 12ª.

montevideo