Hallan pareja sin vida en San José, podría tratarse de un femicidio

SAN JOSÉ

El hombre y la mujer fueron encontrados muertos en Rincón de la Torre por vecinos de la zona.

Un hombre de 60 años y una mujer de 61, fueron encontrados muertos en la tarde de este sábado en el paraje Rincón de la Torre, en San José, por vecinos de la zona. Se trataba de una pareja del lugar.

Según informó San José Ahora y confirmó El País, la pareja fue hallada colgada, por lo que se presume que se trataría de ahorcamiento. Sin embargo, según expresaron de la Jefatura de San José, se espera al resultado de las pericias para saber cómo ocurrió el hecho. Por su parte, Fiscalía indagará a familiares de los fallecidos.

A su vez, fuentes del caso expresaron que se maneja la hipótesis de un femicidio con posterior suicidio del homicida.