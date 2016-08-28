Hallan cuerpo de hombre atado, la boca tapada y una bolsa en la cabeza

El hombre, de aproximadamente 50 años, tenía las manos y piernas atadas así como la boca tapada.

Esta mañana un vecino encontró en la orilla de la playa de La Floresta el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años con las manos y los pies atados, luego fue denunciado a la Sub Prefectura de La Floresta y luego a La Armada Nacional.

El hombre, de aproximadamente 1.60 metros de altura, tenía la cara envuelta con una bolsa negra atada con un precinto, debajo la boca había sido tapada con una cinta, informó a El País el juez Marcos Seijas. Los pies estaban atados al igual que las manos, que también estaban esposadas.

El cuerpo lleva sin vida un poco más de 48 horas y gracias a que el hombre estaba vestido se pudo evitar que la fauna marina lo deshiciera, indicó el juez según información de forenses. El grado de putrefacción evita que se pueda constar si estaba drogado o alcoholizado, si bien debido a las condiciones del cuerpo se puede asegurar que se trató de un homicidio.

Seijas informó que en una primera instancia no se encontraron marcas de balas o de heridas por corte de arma blanca, sin embargo es necesario esperar los resultados de la autopsia para poder determinar las causas de la muerte.

El siguiente procedimiento será tratar de reconstruir las huellas dactilares para poder cotejar con Identificación Civil, también se buscará dentro del registro de personas desaparecidas.

"Prefectura indicó que luego de las tormentas como las de ayer no es extraño que sucedan este tipo de cosas, la marea trae muchas cosas, lo llamativo son las características que presentaba el cuerpo", informó Seijas y finalizó "puede ser alguien que fue tirado en altamar o en Brasil por ejemplo, todavía no sé puede saber mucho".



Patrullero de la Policía de Canelones. Foto: Archivo El País

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